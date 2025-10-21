'Mesthandelaar betrokken in grote fraudezaak rondom afvalzwendel'

Peet W., een mesthandelaar uit Baarle-Nassau, is opnieuw in beeld bij een groot onderzoek naar georganiseerde afvalzwendel. Dat schrijft de krant Het Gazet van Antwerpen. Dinsdagmorgen voerde de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) huiszoekingen uit op meerdere locaties in België en Nederland. Bij de actie werden zes mensen opgepakt en een bedrag van minstens 430.000 euro in beslag genomen. Volgens BN DeStem is Peet W niet aangehouden omdat hij niet thuis was.

Peet W. is geen onbekende van Justitie. Hij werd eerder veroordeeld voor fraude met mestverwerking en biogasproductie. Het Antwerpse parket bevestigt aan de krant dat W. opnieuw een cruciale rol speelt in een netwerk dat miljoenen euro’s zou hebben verdiend met de illegale verwerking van afvalstoffen.

Bij de invallen, onder meer in zijn woning en loods op de Belgisch-Nederlandse grens, werd gezocht naar bewijsmateriaal rond illegale afvalstromen. Volgens het parket werden vervuilde producten verwerkt in mestopslag of zelfs in de bodem, wat ernstige milieuschade kan veroorzaken.

De actie maakt deel uit van een lopend onderzoek naar georganiseerde milieufraude. Naast Peet W. werden nog vier mannen (32, 33, 33 en 64 jaar) en twee vrouwen van 63 jaar aangehouden. De Vlaamse Milieu-inspectie en de Vlaamse Landmaatschappij werkten mee aan de operatie. Daarbij werden onder meer geld en een illegaal wapen in beslag genomen.

Zakenpartner uit Esbeek

Ook in Esbeek werd een bedrijf doorzocht. Het gaat om het loonwerkbedrijf van Geert H., een zakenpartner van Peet W. De man is volgens bronnen eerder al in verband gebracht met criminele activiteiten. In 2021 werd zijn familie veroordeeld voor het uitbaten van een drugslab op hun boerderij in het Belgische Poppel. Toen werden ook verboden wapens en munitie aangetroffen.

Eerdere veroordeling

Peet W. bekende eerder zijn rol in een omvangrijk fraudeonderzoek rond mest en biogas. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 900 uur, een boete van 250.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. De rechtbank in Den Bosch beslist op 4 december of de afspraken met justitie in die zaak worden bekrachtigd.