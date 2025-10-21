Dode man in auto: politie zoekt twee mannen

De politie is op zoek naar twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij de dode man die vorige week is gevonden in Boxmeer. Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt in televisieprogramma Opsporing Verzocht. De 39-jarige man werd maandag 13 oktober in een auto aan de Loerangelsestraat gevonden.

Het tweetal werd twee dagen eerder, op zaterdagavond 11 oktober, gezien aan de Jeroen Boschstraat in Boxmeer. Zij worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het verplaatsen en achterlaten van een lichaam.

De man zonder vaste verblijfplaats werd twee dagen later in een grijze Mazda CX3 gevonden. De auto was er mogelijk al uren eerder neergezet. Op zaterdag 4 of zondag 5 oktober is de Mazda gestolen in Nieuwegein. In Boxmeer zaten er valse kentekenplaten op.

De politie houdt rekening met een misdrijf. Er is groot team met 25 rechercheurs op de zaak gezet.

De politie vraagt mensen die vermoeden wie de mannen kunnen zijn kunnen en waarom ze op 11 oktober in Boxmeer waren, contact op te nemen.