Man wordt uit café gezet en slaat andere bezoeker knock-out

Een cafébezoeker in Tilburg blijkt begin april op straat knock-out te zijn geslagen door een andere man. De dader was uit het café aan de Bredaseweg gezet omdat hij overlast veroorzaakte. In televisieprogramma Opsporing Verzocht is te zien dat de man volledig door het lint gaat. Hij sloeg dus een man bewusteloos en deelde ook klappen uit aan anderen, zoals de café-eigenaar, voordat hij er vandoor ging.

Het slachtoffer dat de meeste klappen kreeg, kreeg in het ziekenhuis zeven hechtingen boven zijn oog en had last van wazig zicht na de mishandeling, dat bleek dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

Nadat de dader een andere cafe-bezoeker omver had geslagen, probeerde de café-eigenaar de boel te sussen. Hij krijgt meteen een klap van de dader. Een andere klant die ook probeert de rust terug te brengen, wordt ook geslagen. Kort daarna komt het eerste slachtoffer weer overeind en haalt de dader opnieuw uit. Dit keer gaat het slachtoffer knock-out.

Vervolgens pakt de dader zijn pet van de grond op en loopt hij weg. Ondertussen ontfermen de klanten en eigenaar van het café zich over het slachtoffer. De man komt terug en weer wil het gevecht aan gaan, maar de vrouw van de eigenaar laat dit niet gebeuren.

Vechtsport

Geen van de omstanders kent de kale verdachte persoonlijk. Ook de eigenaar van het café heeft geen idee wie de man kan zijn. Wat aan hem opviel, is dat hij wat bewegingen maakte die mogelijk bij een vechtsport kunnen horen. De gezochte, agressieve man zou Pools en Engels hebben gesproken.

De politie vraagt in Opsporing Verzocht mensen die iets hebben gezien of meer weten over de man zich te melden.