Ontketend PSV walst over Napoli heen in de Champions League
Segiño Dest startte verrassend genoeg op de bank. De vleugelverdediger zou te laat zijn geweest, waardoor Ryan Flamingo zijn plaats op rechtsback overnam. In het stadion heerste een positieve sfeer in aanloop naar de wedstrijd en ook alle overgebleven Napolitanen hadden in goede orde het uitvak bereikt.
Maar PSV had het moeilijk aan de begin van de wedstrijd en het was Napoli die de bal veel in bezit had. Gelukkig viel er geen tegengoal en leken de Eindhovenaren beter in hun spel te komen.
Eén kans
De Eindhovenaren werden sterker en sterker, en dat was ook te merken aan de Eindhovense fans. Ze werden steeds luider en Ismael Saibari dacht even te scoren, maar hij stond buitenspel.
Ondanks het goede spel van PSV, bleef de tegenstander een Italiaanse ploeg. En die hebben vaak maar één kans nodig, bleek ook dit keer. Na een voorzet van Leonardo Spinazzola was het de Scott McTominay die binnenkopte in minuut 31.
Maar lang kon Napoli niet van de voorsprong genieten. Enkele minuten later leek een voorzet van Ivan Perisic vanaf de tribune ingekopt te worden door Guus Til, maar het was Alessandro Buongiorno die de bal in eigen doel kopte en de stand weer gelijk trok.
PSV op voorsprong
Het publiek was de 1-1 nog aan het vieren en de volgende lag er alweer in. In de counter stuurde Guus Til Ismael Saibari weg, die een vrije doortocht had vanaf de middellijn en koelbloedig afmaakte. Iedereen in het Philips Stadion ging uit zijn dak, een concert was er niks bij.
Ook na rust trekt PSV het goede spel door, met resultaat. Na een goede actie van Mauro Junior langs de zijlijn, was het Dennis Man die de voorzet op maat over de lijn tikte en zo de 3-1 noteerde.
Om wat te forceren, bracht Antonio Conte oud-PSV'er Noa Lang in de ploeg aan de kant van Napoli, die onder luid applaus van alle fans het veld betrad. Het was genieten in het Philips Stadion deze dinsdagavond. PSV reeg de kansen aaneen en het was wachten op de 4-1.
Rode kaart
Zelfs zwaaien konden de PSV-fans in het stadion dinsdagavond. Oud-Ajacied Lorenzo Lucca kon na commentaar op de arbitrage gaan douchen. Of hij iets van het gescandeerde 'houdoe en bedankt' heeft begrepen, valt te betwijfelen.
Voor PSV was het daarna slechts de wedstrijd uitspelen, zou je denken. Minuten na de rode kaart trok Dennis Man naar binnen en schoot hij snoeihard in de korte hoek om het zelfs 4-1 te maken.
Napoli deed nog wat terug via wederom Scott McTominay, maar ook dat deed PSV niks. Want wederom was er binnen no-time weer een goal voor de ploeg van Peter Bosz. Ditmaal was het invaller Ricardo Pepi die zijn naam op het scorebord zette.
De fans wisten al helemaal niet meer wat ze meemaakten toen Couhaib Driouech de eindstand op 6-2 zette. Een prachtig resultaat tegen de regerend kampioen van Italië en een broodnodige overwinning om uitzicht te houden op de volgende ronde van de Champions League.