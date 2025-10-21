Ontketend PSV walst over Napoli heen in de Champions League

PSV heeft in de Champions League gehakt gemaakt van regerend Italiaans kampioen Napoli. De Eindhovenaren kwamen dinsdagavond nog op achterstand, maar herpakten zich in een kolkend Philips Stadion met een waanzinnig vervolg van de wedstrijd, die eindigde in 6-2.

Segiño Dest startte verrassend genoeg op de bank. De vleugelverdediger zou te laat zijn geweest, waardoor Ryan Flamingo zijn plaats op rechtsback overnam. In het stadion heerste een positieve sfeer in aanloop naar de wedstrijd en ook alle overgebleven Napolitanen hadden in goede orde het uitvak bereikt. Maar PSV had het moeilijk aan de begin van de wedstrijd en het was Napoli die de bal veel in bezit had. Gelukkig viel er geen tegengoal en leken de Eindhovenaren beter in hun spel te komen. Eén kans

De Eindhovenaren werden sterker en sterker, en dat was ook te merken aan de Eindhovense fans. Ze werden steeds luider en Ismael Saibari dacht even te scoren, maar hij stond buitenspel. Ondanks het goede spel van PSV, bleef de tegenstander een Italiaanse ploeg. En die hebben vaak maar één kans nodig, bleek ook dit keer. Na een voorzet van Leonardo Spinazzola was het de Scott McTominay die binnenkopte in minuut 31.