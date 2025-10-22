PSV'ers dolblij na 6-2 overwinning: 'Daar kick ik wel op'

Een magische avond, dat was het dinsdagavond in het Philips Stadion. PSV rolde Napoli met 6-2 op en Peter Bosz, Ismael Saibari, Anass Salah-Eddine en Jerdy Schouten waren allemaal erg te spreken over de prestaties van de Eindhovenaren in de Champions League-wedstrijd.

De 28-jarige is erg trots op de prestatie: "Napoli is een erg goed team. Dat je met 6-2 wint zorgt ervoor dat deze pot in mijn top 3 wedstrijden van mijn carrière komt."

Ook aanvoerder Jerdy Schouten heeft genoten van het spel van PSV dinsdagavond. "Het dominant aan de bal zijn. Het zien dat de tegenstander niet meer weet hoe ze aan de bal komen. Daar kick ik wel op."

"Ik kan mij geen wedstrijd herinneren die ik speelde met deze uitslag", zegt Salah-Eddine. "En al helemaal niet tegen Italianen, die staan erom bekend dat ze alleen maar verdedigen." Ook wil hij het publiek bedanken. "Ik vond de fans echt geweldig. Onze twaalfde man vandaag."

Wat wel snel vergeten wordt op zo'n glorieuze avond is dat PSV al snel tegen een achterstand aankeek. Terecht volgens Peter Bosz: "Ik vond dat het in het begin moeizaam ging. Ik vond dat Napoli de overhand had."

De spelers van PSV hadden dat gevoel wat minder: "We hadden het niet makkelijk de eerste helft, maar ik had ook niet het gevoel dat we kansloos waren bij de 0-1", antwoordt Schouten. Ook doelpuntenmaker Ismael Saibari hield goede hoop: "Gewoon verder blijven gaan bij de dingen die we goed kunnen, en dat hebben we gedaan."

En meer gaan verdedigen bij een 3-1 voorsprong? Daar heeft de trainer van PSV geen moment aan gedacht: "Als je met 3-1 voorkomt, moet je daarmee doorgaan, want daar zijn we goed in."

Dest te laat

Sergiño Dest kwam te laat en begon dus op de bank. Peter Bosz wilde aanvankelijk Jerdy Schouten naar het middenveld zetten, Mauro Júnior naar rechtsback en Ryan Flamingo in het centrum, maar daar kwam hij op terug. "De aanvoerders gaven voor de wedstrijd aan: 'Verander zo weinig mogelijk'."

En dat is best bijzonder, want aanvoerder Jerdy Schouten is eigenlijk een middenvelder, maar speelt de laatste weken in het hart van de verdediging. Toch had hij een goede verklaring: "Ik heb het gevoel dat we de laatste wedstrijden in onze beste vorm komen. Het leek mij niet verstandig om dit nu om te zetten." En dan denkt de aanvoerder graag in teambelang. "Ik vind mezelf nog steeds een middenvelder, maar als het op dit moment voor het team het beste is als ik centraal achterin sta, dan vind ik dat prima."

Kraker tegen Feyenoord

Veel tijd om deze unieke prestatie te vieren is er niet voor PSV. Zondag wacht de volgende topper: in de Kuip gaat PSV op bezoek bij Feyenoord. Een belangrijke wedstrijd voor de koppositie in de Eredivisie.

PSV lijkt zelfverzekerd in aanloop naar deze kraker: "Ik vind dat we de laatste weken al beter aan het voetballen zijn. Wij moeten onze wedstrijden spelen op voetbal", zegt Bosz. Ook Saibari heeft vertrouwen in een goede afloop in Rotterdam: "Ik denk dat we ons voetbal kunnen spelen tegen Feyenoord, met het vertrouwen dat we hebben, en dat we weer een goede wedstrijd kunnen spelen."