KNMI waarschuwt met code geel voor storm die komt

Vandaag om 07:15 • Aangepast vandaag om 07:43
Archieffoto: Ab Donker
Donderdag worden zware windstoten verwacht en daarom heeft het KNMI alvast code geel afgegeven in grote delen van Nederland, waaronder Brabant. Code geel is donderdag vanaf zes uur 's avonds van kracht.
Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

De windstoten beginnen in het zuidwesten en breiden zich in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag uit over de rest van het land.

Het KNMI zegt dat het verkeer hinder kan hebben door de storm. Daarnaast kunnen rondvliegende voorwerpen en afbrekende takken schade en gevaar veroorzaken.

Code geel geldt tot donderdagnacht vier uur. Vrijdag neemt de wind langzaam af.

