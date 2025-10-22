Kranten euforisch na winst PSV op Napoli: 'Ongekend pak op de broek'
De Telegraaf: 'Galavoorstelling in Eindhoven!'
Volgens De Telegraaf gaven de PSV'ers de Italianen voetballes. "Het was kommer en kwel bij de aanvang van de Europese groepsfases met de ene na de andere nederlaag van een Nederlandse club, maar PSV heeft met een superprestatie het vaderlandse voetbal weer een gezonde kleur op de wangen bezorgd in Europa", begint het stuk in de krant. "De Nederlandse kampioen gaf de Italiaanse kampioen Napoli een ongekend pak op de broek op een heerlijk Europees avondje in het Philips Stadion: 6-2."
AD: 'Sensatie in Eindhoven: geweldig PSV vernedert Italiaanse kampioen Napoli'
Ook lovende woorden voor PSV in het AD: "PSV heeft met een ijzersterk optreden de eerste Champions League-overwinning van het seizoen behaald", schrijft de krant. "De ploeg van Peter Bosz scoorde erop los tegen Italiaans landskampioen Napoli. Het voetbalfeest eindigde in 6-2, waardoor het toernooi voor PSV weer helemaal open is."
Eindhovens Dagblad: 'PSV zet Philips Stadion op z'n kop'
Op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad staat woensdagochtend bij deze kop een passende foto van een koprollende Ivan Perišic, die niet scoorde maar weer eens heel belangrijk was voor de ploeg. Volgens de regionale krant 'zijn de aspiraties in de Champions League weer springlevend'.
De Volkskrant: 'PSV imponeert en boekt sensationele zege op Napoli'
De Volkskrant zag dat de kampioen van Nederland de regerend kampioen van Italië afschminkte 'op een manier die weinigen voor mogelijk hadden gehouden'. "PSV voetbalde zoals Bosz het graag ziet: telkens waren er spelers in beweging en werd met fraai positiespel de vrije man gevonden", schrijft de krant.
Buitenland
Waar de Nederlandse kranten euforisch zijn, is het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zeer kritisch. Niet op PSV uiteraard, maar op de ploeg van trainer Antonio Conte. In het wedstrijdverslag spreekt de krant van een 'regelrechte ramp': "Ze noemen Eindhoven 'de lichtstad', Philips en de lampen zijn overal, maar het was pikkedonker voor Napoli".
Het Franse L'Equipe kopt: 'Napels zinkt op het veld van PSV Eindhoven': "Het tweede doelpunt van McTominay veranderde niets aan de wedstrijd en werd grotendeels tenietgedaan door twee Nederlandse doelpunten laat in de wedstrijd", schrijft de krant. "Het was de genadeslag voor Napoli, dat werd vernederd door PSV Eindhoven."
Het Laatste Nieuws in België zag landgenoot en Napoli-speler Kevin de Bruyne 'mee ten onder gaan'. "Historisch. Dramatisch. Door de absolute ondergrens. Eindhoven zien en sterven. Een povere Kevin de Bruyne werd met een zwak Napoli afgestraft door PSV: 6-2!"