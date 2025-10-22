Kranten euforisch na winst PSV op Napoli: 'Ongekend pak op de broek'

PSV veegde het Italiaanse Napoli dinsdagavond in het Philips Stadion met 6-2 van de mat en beleefde een magische avond. Het is de eerste Nederlandse club ooit die zes doelpunten maakt in een Champions Leaguewedstrijd. De kranten in binnen- en buitenland zijn dan ook lovend over de prestatie van de Eindhovenaren.

De Telegraaf: 'Galavoorstelling in Eindhoven!' Volgens De Telegraaf gaven de PSV'ers de Italianen voetballes. "Het was kommer en kwel bij de aanvang van de Europese groepsfases met de ene na de andere nederlaag van een Nederlandse club, maar PSV heeft met een superprestatie het vaderlandse voetbal weer een gezonde kleur op de wangen bezorgd in Europa", begint het stuk in de krant. "De Nederlandse kampioen gaf de Italiaanse kampioen Napoli een ongekend pak op de broek op een heerlijk Europees avondje in het Philips Stadion: 6-2."

AD: 'Sensatie in Eindhoven: geweldig PSV vernedert Italiaanse kampioen Napoli' Ook lovende woorden voor PSV in het AD : "PSV heeft met een ijzersterk optreden de eerste Champions League-overwinning van het seizoen behaald", schrijft de krant. "De ploeg van Peter Bosz scoorde erop los tegen Italiaans landskampioen Napoli. Het voetbalfeest eindigde in 6-2, waardoor het toernooi voor PSV weer helemaal open is."

Eindhovens Dagblad: 'PSV zet Philips Stadion op z'n kop'

Op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad staat woensdagochtend bij deze kop een passende foto van een koprollende Ivan Perišic, die niet scoorde maar weer eens heel belangrijk was voor de ploeg. Volgens de regionale krant 'zijn de aspiraties in de Champions League weer springlevend'.

De Volkskrant: 'PSV imponeert en boekt sensationele zege op Napoli'

De Volkskrant zag dat de kampioen van Nederland de regerend kampioen van Italië afschminkte 'op een manier die weinigen voor mogelijk hadden gehouden'. "PSV voetbalde zoals Bosz het graag ziet: telkens waren er spelers in beweging en werd met fraai positiespel de vrije man gevonden", schrijft de krant.

Buitenland

Waar de Nederlandse kranten euforisch zijn, is het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zeer kritisch. Niet op PSV uiteraard, maar op de ploeg van trainer Antonio Conte. In het wedstrijdverslag spreekt de krant van een 'regelrechte ramp': "Ze noemen Eindhoven 'de lichtstad', Philips en de lampen zijn overal, maar het was pikkedonker voor Napoli".