Eindhovenaar spil in sadistisch netwerk, zit vast op terreurafdeling

Een 25-jarige man uit Eindhoven is opgepakt omdat hij een grote rol speelde in een online netwerk waarin gruwelijk materiaal werd gedeeld. Het ging onder meer om martelingen en kinderporno. Ook werden leeftijdsgenoten in de chatgroepen tot misbruik en geweld gedwongen. De man zit vast op de terreurafdeling in Vught.

Onderzoeksprogramma Zembla achterhaalde dat de politie de man in juni heeft gearresteerd. Hij speelde volgens de politie een belangrijke rol in het sadistische milieu. Hij zou meerdere groepen hebben geleid binnen het online netwerk '764', ook bekend als 'Com'. Leden van dit wereldwijde netwerk ronselen kwetsbare jongeren, om hen vervolgens te dwingen tot zelfverminking, dierenmishandeling, seksueel misbruik en zelfs suïcide. Beelden hiervan worden gedeeld in tientallen chatgroepen op platforms als Telegram en Discord. Ook gaat er ander extreem materiaal rond, van martelingen tot kinderporno. De Eindhovense verdachte zou meerdere slachtoffers hebben gedwongen om zijn bijnaam in hun lichaam te kerven. Volgens Zembla zijn daar in chatgroepen verschillende foto's van te zien. Terrorisme

In de groepen die de verdachte beheerde, werden ook beelden van gewelddadige aanvallen op mensen gedeeld. Verder werden er handleidingen verspreid om bijvoorbeeld bommen te maken en moorden te plegen.