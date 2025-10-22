Intimidatie en geweld door jongeren, maat is vol voor burgemeester

"Het is van de gekke dat een groep minderjarige jongeren een hele buurt terroriseert." Dat schrijft Madeleine van Toorenburg, waarnemend burgemeester van de gemeente Geertruidenberg, in een brief aan de inwoners van Raamsdonksveer. Ze reageert met de brief op de intimidaties en het geweld dat het dorp sinds vorige week in zijn greep heeft.

Vorige week maandag werd een vrouw mishandeld toen ze op straat een groep jongeren aansprak op het afsteken van vuurwerk. Een van de jongeren werd kort daarna zelf ook slachtoffer van geweld. Op sociale media circuleren beelden van de mishandeling van de vrouw, waarbij ook persoonlijke gegevens van zowel haar als van degene die haar mishandelde genoemd worden. Het is al langer onrustig in de straten van Raamsdonkveer. "In een paar buurten maken jongeren zich schuldig aan ernstige overlast", schrijft burgemeester Van Toorenburg in de brief aan de inwoners op de website van de gemeente Geertruidenberg, waar Raamsdonksveer onder valt.

"Wat begon als geklier met vuurwerk en af en toe een grote mond als ze daarop werden aangesproken, liep uit op intimidaties en zelfs geweld. Absoluut onacceptabel! Inwoners behoren zich veilig te kunnen voelen en niet met angst en beven de straat over te moeten."

"We weten inmiddels grotendeels wie de overlastgevende jongeren zijn."

Er werd afgelopen tijd extra gesurveilleerd in de wijk Baksweer. "We hoopten zo het tij te kunnen keren, maar helaas”, zegt Van Toorenburg. “Toen een mevrouw die haar hondje uitliet vreselijke klappen kreeg, was voor ons de maat vol. We zagen intussen ook dat jongeren onderling met elkaar afrekenden." Van Toorenburg voelde zich genoodzaakt in te grijpen. Ze stelde afgelopen vrijdag een noodverordening. Hierdoor konden mensen in een deel van Raamsdonksveer niet meer bij elkaar komen. Ook legde de burgemeester onder meer een vuurwerkverbod en een alcoholverbod op: "Van alles om de rust te laten wederkeren. In het belang van de inwoners."

"We staan klaar om weer stevig op te treden indien nodig."