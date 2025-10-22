Nachtafsluitingen op A4, A58 en A17: extra reistijd in West-Brabant

Weggebruikers die de komende avonden over de A4, A58 en de A17 willen rijden, moeten rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat gaat aan de weg werken in West-Brabant. De werkzaamheden duren van woensdag 22 oktober tot en met donderdag 30 oktober.

Mae Wientjes Geschreven door

Het gaat om regulier onderhoud van het wegdek, viaducten, bruggen en tunnels. Denk hierbij aan het vervangen van asfalt en voegovergangen, maaien en snoeien, reiniging van de weg en werk aan de vangrail. Volgens Rijkswaterstaat is het doel van de werkzaamheden om het verkeer veilig en vlot te laten doorrijden. Wanneer en waar? A4 (richting Bergen op Zoom)

Wanneer: woensdag 22 oktober 21.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend.

Waar precies: de weg is dicht tussen knooppunt Markiezaat en knooppunt Zoomland.

A4 (richting Antwerpen)

Wanneer: maandag 27 oktober 21.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend.

Waar precies: weg dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markiezaat. A58 (richting Roosendaal)

Wanneer: dinsdag 28 oktober van 21.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend

Waar precies: weg dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok. A17 (richting Rotterdam)

Wanneer: data en tijden nog niet bekend. Hou de informatieborden goed in de gaten.

Waar precies: tussen oprit Zevenbergen (25) en knooppunt Klaverpolder.



Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via gele borden. Rijkswaterstaat adviseert alle weggebruikers om op tijd te vertrekken en rekening te houden met de extra reistijd. Afhankelijk van het weer

De werkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan het werk worden uitgesteld en opnieuw worden ingepland. Rijkswaterstaat wijst erop dat de veiligheid van weggebruikers én wegwerkers vooropstaat. “Onze mensen werken dag en nacht aan veilige wegen. Houd je aan de snelheidslimiet en volg de aanwijzingen langs de weg op”, laat Rijkswaterstaat weten.