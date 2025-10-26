Joop en Rija verkopen hun moderne huis: ‘Zó rustig, een droomplek’

Na dertig jaar op een van de rustigste plekken van Middelbeers te hebben gewoond, nemen Joop en zijn vrouw Rija afscheid van hun zelfgebouwde huis aan De Stille Wille 316. De moderne woning is volledig energieneutraal en staat nu te koop voor 985.000 euro. “Ik was als kind al verliefd op deze omgeving”, vertelt Joop. “Het is hier zó rustig. Je hoort alleen de vogels en ziet de eekhoorns in de tuin.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

De Stille Wille, ooit een recreatiepark, is tegenwoordig een woonwijk. Joop en Rija wonen er al sinds 1996, maar het huidige huis ontwierpen ze grotendeels zelf, in 2016. “We hadden hier een oude Finse blokhut staan”, zegt Joop. “We wilden die opknappen, maar een vriend raadde ons aan die af te breken en iets nieuws neer te zetten. Dat bleek het beste idee ooit.” Samen met een bekende bouwer en twee vrienden groeven ze de kelder uit, lieten ze bronboringen uitvoeren voor de bodemwarmtepomp en bouwden ze daarna, steen voor steen, hun nieuwe woning. “We hebben alles zelf gedaan, van de fundering tot het ontwerp. We wilden het in één keer goed doen.”

Foto: RE/MAX Optimus Makelaars.

Het resultaat is een modern, duurzaam huis van 170 vierkante meter op een perceel van 749 vierkante meter. In het dak zijn 138 geïntegreerde zonnepanelen verwerkt en het huis heeft een bodemwarmtepomp met vloerverwarming en -koeling. “We hebben geen energiekosten”, vertelt Joop trots. “Het is echt een huis van de toekomst.”

Foto: RE/MAX Optimus Makelaars.

Stilte en natuur

Wat het huis vooral bijzonder maakt, is de ligging. Vanuit de woonkamer kijk je uit over de landerijen en het nabijgelegen Landgoed Baest. "Als ik hier voor het raam zit, zie ik de boer op het land werken. En in de zomer staan de koeien voor de deur. Dat geeft zoveel rust. Meer hoef je eigenlijk niet te hebben.” De stilte en de natuur maakten het huis jarenlang tot een paradijsje. “Mijn vrouw en ik kwamen uit de drukke stad en vonden hier precies wat we zochten: ruimte, stilte en natuur. Er is geen doorgaand verkeer, alleen bewoners komen hier langs. Het is een kleine gemeenschap in het bos en iedereen kent elkaar.”

Foto: RE/MAX Optimus Makelaars.

Nieuw hoofdstuk

Toch breekt er nu een nieuw hoofdstuk aan. “We reizen veel”, vertelt Joop. “Dan staat het huis maanden leeg. Daarom hebben we besloten te verhuizen naar een appartement, zodat we makkelijker op pad kunnen.” Volgens hem is het huis perfect voor mensen die houden van rust en ruimte. “Ik denk dat veertigers of vijftigers zonder kinderen zich hier thuis zullen voelen. Beneden zijn een grote slaapkamer en een badkamer, en er is veel ruimte voor een hobbyruimte of atelier. Voor mensen die dat zoeken, is dit een droomplek.”

Foto: RE/MAX Optimus Makelaars.

Foto: RE/MAX Optimus Makelaars.