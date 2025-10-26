Joop en Rija verkopen hun moderne huis: ‘Zó rustig, een droomplek’
De Stille Wille, ooit een recreatiepark, is tegenwoordig een woonwijk. Joop en Rija wonen er al sinds 1996, maar het huidige huis ontwierpen ze grotendeels zelf, in 2016. “We hadden hier een oude Finse blokhut staan”, zegt Joop. “We wilden die opknappen, maar een vriend raadde ons aan die af te breken en iets nieuws neer te zetten. Dat bleek het beste idee ooit.”
Samen met een bekende bouwer en twee vrienden groeven ze de kelder uit, lieten ze bronboringen uitvoeren voor de bodemwarmtepomp en bouwden ze daarna, steen voor steen, hun nieuwe woning. “We hebben alles zelf gedaan, van de fundering tot het ontwerp. We wilden het in één keer goed doen.”
Het resultaat is een modern, duurzaam huis van 170 vierkante meter op een perceel van 749 vierkante meter. In het dak zijn 138 geïntegreerde zonnepanelen verwerkt en het huis heeft een bodemwarmtepomp met vloerverwarming en -koeling. “We hebben geen energiekosten”, vertelt Joop trots. “Het is echt een huis van de toekomst.”
Stilte en natuur
Wat het huis vooral bijzonder maakt, is de ligging. Vanuit de woonkamer kijk je uit over de landerijen en het nabijgelegen Landgoed Baest. "Als ik hier voor het raam zit, zie ik de boer op het land werken. En in de zomer staan de koeien voor de deur. Dat geeft zoveel rust. Meer hoef je eigenlijk niet te hebben.”
De stilte en de natuur maakten het huis jarenlang tot een paradijsje. “Mijn vrouw en ik kwamen uit de drukke stad en vonden hier precies wat we zochten: ruimte, stilte en natuur. Er is geen doorgaand verkeer, alleen bewoners komen hier langs. Het is een kleine gemeenschap in het bos en iedereen kent elkaar.”
Nieuw hoofdstuk
Toch breekt er nu een nieuw hoofdstuk aan. “We reizen veel”, vertelt Joop. “Dan staat het huis maanden leeg. Daarom hebben we besloten te verhuizen naar een appartement, zodat we makkelijker op pad kunnen.” Volgens hem is het huis perfect voor mensen die houden van rust en ruimte. “Ik denk dat veertigers of vijftigers zonder kinderen zich hier thuis zullen voelen. Beneden zijn een grote slaapkamer en een badkamer, en er is veel ruimte voor een hobbyruimte of atelier. Voor mensen die dat zoeken, is dit een droomplek.”
Bijzonder Brabants Koophuis
In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke zondag een bijzonder huis dat in onze provincie te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar het kan ook gaan om een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting.
Staat jouw bijzondere huis te koop of heb je tips voor ons? Mail naar [email protected].
Bekijk hier alle Bijzondere Brabantse Koophuizen.