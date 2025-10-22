Enorme grijper blokkeert snelweg, flinke schade aan asfalt

Een grijper is woensdag op de snelweg A17 van een kraan gevallen. De weg was vanuit Roosendaal tijdelijk dicht bij knooppunt Klaverpolder. Het asfalt is flink beschadigd. Rond half vier was Rijkswaterstaat klaar met de herstelwerkzaamheden.

De grijper lag op de dieplader van de vrachtwagen en raakte een viaduct. Daardoor kwam het onderdeel op de weg terecht. Andere weggebruikers wisten op tijd te remmen. Er raakte niemand gewond. Verkeer moest omrijden via Breda over de A58 en A16.

Foto: Persbureau Heitink.