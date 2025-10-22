Navigatie overslaan
Enorme grijper blokkeert snelweg, flinke schade aan asfalt

Vandaag om 11:39 • Aangepast vandaag om 16:07
Een grijper is woensdag op de snelweg A17 van een kraan gevallen. De weg was vanuit Roosendaal tijdelijk dicht bij knooppunt Klaverpolder. Het asfalt is flink beschadigd. Rond half vier was Rijkswaterstaat klaar met de herstelwerkzaamheden.
Geschreven door

Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

De grijper lag op de dieplader van de vrachtwagen en raakte een viaduct. Daardoor kwam het onderdeel op de weg terecht. Andere weggebruikers wisten op tijd te remmen. Er raakte niemand gewond.

Verkeer moest omrijden via Breda over de A58 en A16.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

