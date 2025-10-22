Navigatie overslaan

Vrachtwagen verliest enorme grijper, A17 helemaal dicht

Vandaag om 11:39 • Aangepast vandaag om 11:55
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
nl
De A17 vanuit Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder. Er ligt een enorm onderdeel van een kraan, een grijper, op de weg. Het asfalt is flink beschadigd.
Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

De grijper lag op de dieplader van de vrachtwagen en raakte een viaduct. Daardoor kwam het onderdeel op de weg terecht. Andere weggebruikers wisten op tijd te remmen. Er raakte niemand gewond.

Het is onbekend wanneer de weg weer opengaat. Verkeer kan omrijden via Breda over de A58 en A16.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!