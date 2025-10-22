Vrachtwagen verliest enorme grijper, A17 helemaal dicht

De A17 vanuit Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder. Er ligt een enorm onderdeel van een kraan, een grijper, op de weg. Het asfalt is flink beschadigd.

De grijper lag op de dieplader van de vrachtwagen en raakte een viaduct. Daardoor kwam het onderdeel op de weg terecht. Andere weggebruikers wisten op tijd te remmen. Er raakte niemand gewond.

Het is onbekend wanneer de weg weer opengaat. Verkeer kan omrijden via Breda over de A58 en A16.