Grootste groep Brabanders wil Henri Bontenbal als premier

Iets meer dan dertig procent van de Brabanders vindt CDA-voorman Henri Bontenbal de beste persoon om premier te worden. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant. Uit dat onderzoek blijkt ook dat de helft van de Brabanders nog niet zeker weet op welke partij ze woensdag gaan stemmen. 9 op de 10 zegt ondanks dat ze zweven wel te gaan stemmen. De meerderheid hoopt daarmee een 'midden-rechts' kabinet in het zadel te helpen.

Over het onderzoek Kieskompas deed in opdracht van Omroep Brabant, L1 en Omroep Zeeland onderzoek onder 2711 zuidelijke kiezers. Er werd onder meer gevraagd of ze gaan stemmen en hoe een toekomstig kabinet eruit moet komen te zien. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding, achtergrond en eerdere stemkeuzes. Daarmee is het onderzoek representatief. Er moet rekening worden gehouden met een foutmarge van ongeveer 3 procent.

Van de zwevende Brabanders twijfelt 41 procent nog een beetje en zegt 9 procent het nog helemaal niet te weten. Hoewel dus nog lang niet iedereen weet op welk partij ze gaan stemmen, is wel helder hoe men uiteindelijk de knoop doorhakt. 90 procent geeft aan dat af te laten hangen van de partijprogramma's. Slechts 1 op de 10 laat de stem afhangen van de partijleiders.

Lees ook Verkiezingen: kijk hier welke partij het beste bij jou past

Welke partij het ook wordt, duidelijk is wel dat de voorkeur van een meerderheid van de Brabanders bij een 'midden-rechts' kabinet ligt. Ondervraagden mochten zelf bedenken welke partijen wel en niet onder 'midden-rechts' vallen. In ieder geval is duidelijk dat 61 procent van de Brabantse kiezers het liefst zo'n kabinet ziet. 38 procent geeft de voorkeur aan 'midden-links'. Wie moeten formeren?

Kiezers werd ook gevraagd welke partijen ze liever wel en niet in een toekomstig kabinet zien. Daaruit blijkt kiezers vooral een combinatie uit CDA (64 procent), D66 (50 procent) en de VVD (47 procent) en in iets mindere mate GroenLinks-PvdA (40 procent) en JA21 (40 procent) zien formeren.

Daarnaast werd gevraagd welke partijen vooral niet aan zouden moeten schuiven aan de formatietafel. Meer dan de helft van de Brabanders wil niet dat Forum voor Democratie (63 procent), PVV (55 procent) en DENK (53 procent) aan een volgend kabinet deelnemen. PVV en Forum voor Democratie worden door vrijwel alle linkse- en middenpartijen uitgesloten. Deelname aan een kabinet zit er voor hen dus waarschijnlijk niet in. Ook GroenLinks-PvdA (46 procent), SGP (42 procent) en Partij voor de Dieren (41 procent) wekken aardig wat weerstand op.

Wachten op privacy instellingen...

Wie is de beste premier?

Brabanders mochten aangeven wie van de lijsttrekkers van de zeven grootste partijen in de peilingen hen het meest geschikt lijkt als premier. Henri Bontenbal van het CDA kan op de meeste steun rekenen: 32 procent denkt dat hij de beste kandidaat is om het land te leiden. Opvallend genoeg geeft bijna 20 procent aan iemand anders geschikter te vinden dan een lijsttrekker van de (waarschijnlijk) grootste partijen. Dat is een grotere groep dan de Brabanders die bijvoorbeeld Geert Wilders (14 procent) of Frans Timmermans (12 procent) het liefst in het torentje zien. Vergeleken met de andere zuidelijke provincies Zeeland en Limburg loopt Brabant met dat gegeven uit de pas. Bij onze wester- en oosterburen is Bontenbal ook de favoriete minister-president, maar geniet met name Geert Wilders meer steun dan in Brabant. In Zeeland is dat 30 procent voor Bontenbal en 19 voor Wilders, in Limburg zelfs 26 en 21 procent respectievelijk. Daarbij speelt ongetwijfeld mee dat Wilders uit Limburg komt. Verder zit er tussen de drie provincies weinig verschil. Zeeuwen zien iets liever een 'midden-rechts' kabinet (68 procent) en Limburgers zijn minder enthousiast over Bontenbal en het CDA. Brabanders hebben dan weer een grotere afkeer van Forum voor Democratie.