Donker en onveilig: al weken geen licht in deze straat

Inwoners van de Telefoonstraat in Tilburg zitten inmiddels al bijna vier weken zonder straatverlichting. In de klachtenapp Fixi stromen de meldingen binnen over de defecte lampen. Het is er volgens bewoners 'pikkedonker', en dat zorgt niet alleen voor gevoelens van onveilighied, maar ook voor ongelukken, zoals bij Willeke van Rijnen (66).

Rijnen (66) woont aan het begin van de Telefoonstraat en kwam onlangs ten val toen ze thuiskwam met haar fiets. “Ik zag mijn huis niet eens. Mijn fietslicht stond hoog en het was zó donker dat ik moest tellen waar ik was”, vertelt ze tegen Omroep Tilburg . “Ik stond met mijn voet op de rand van de stoep, gleed weg en viel. Knie kapot, elleboogpijn. Ik ben al eens geopereerd aan mijn hand, dus ik probeerde die te beschermen. Nu moet ik ook nog geopereerd worden aan mijn knie.”

Rijnen zegt meerdere keren contact te hebben gezocht met de gemeente. “Ik heb vier keer gebeld en meerdere meldingen in de Fixi-app gemaakt. De eerste keer zeiden ze dat ze het zouden uitzoeken. Tien dagen later nog niets gehoord. Toen ik opnieuw mailde, kreeg ik te horen dat ik Enexis moest bellen. Maar daar kom ik niet door, want ik ben geen klant. Intussen zitten we al vier weken zonder licht.”

Volgens Rijnen is het ’s avonds ‘angstaanjagend donker’ in de straat. “Ik rij tegenwoordig midden op de straat zodat ik de stoeprand niet raak.” Ook anderen in de buurt klagen: “Als er iemand langsloopt, schrik ik. Het voelt alsof er elk moment iets kan gebeuren.” Bewoners zeggen dat kinderen nu via omwegen naar containers moeten om afval weg te brengen, omdat het in de eigen straat te donker is. “Overal in het centrum hangt kerstverlichting en wij blijven in het donker”, zegt Rijnen.

Reactie gemeente

De gemeente Tilburg laat weten op de hoogte te zijn van de situatie: “We hebben geconstateerd dat de storing niet in de lantaarnpaal zelf zit, maar in de aansluiting of netwerkkabel van netwerkbeheerder Enexis. We hebben dit doorgegeven aan Enexis. De gemeente kan dit helaas zelf niet herstellen. Enexis streeft ernaar om een netwerkstoring binnen tien werkdagen op te lossen, maar soms kan het door onderzoek in de grond tot acht weken duren.”

Enexis zou hebben toegezegd dat de storing op 24 oktober wordt opgelost. De Lijst Smolders Tilburg (LST) heeft inmiddels vragen gesteld over de langdurige storing. De partij wil weten waarom het herstel zo lang duurt en of de gemeente meer druk kan uitoefenen op Enexis om de verlichting sneller te repareren.

Tot die tijd blijven de bewoners in het donker achter. “We betalen netjes onze gemeentebelasting”, zegt mevrouw Rijnen. “Dan mag je toch verwachten dat je niet wekenlang in het pikkedonker zit?”