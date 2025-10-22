Holzken wil wereldtitel boksen en denkt aan gedeeltelijk vechtpensioen

Nieky Holzken is zevenvoudig wereldkampioen kickboksen, maar er ontbreekt nog iets op zijn indrukwekkende cv: de wereldtitel boksen. Op 7 februari hoopt hij het gat in zijn cv op te kunnen vullen. Dan bokst hij in zijn woonplaats Helmond om de ontbrekende titel. Aan stoppen op het hoogtepunt denkt de 41-jarige Holzken nog zeker niet: “We zijn bezig met iets heel moois.”

Holzken is een bekende verschijning in de vechtsportwereld. Als kickbokser pakte hij zeven wereldtitels, maar als bokser ontbreekt die titel nog. De kans om de titel ook in het boksen te bemachtigen, krijgt hij nu van de World Boxing Federation (WBF), nadat hij in juli van dit jaar won van de Albanees Edison Demaj. In eerste instantie was Dubai in beeld als locatie voor het titelgevecht, maar het wordt de VEKA Sporthal in Helmond. “In mijn eigen woonplaats, dat is het allermooiste", zegt Holzken. "Het is op dezelfde plek als mijn vorige gevecht, nu kunnen we het nog beter en mooier maken. Het wordt een supervette avond.”

De vechtsporter wil vanaf december gaan toewerken naar zijn topvorm. “Normaal gesproken heb ik zes tot acht weken nodig om klaar te zijn voor een gevecht. Ik train nu ook al, en dat ga ik rustig aan opschroeven. Daarnaast geef ik clinics in Nederland en in buitenland, zoals onlangs in Amerika. Ik hoef me niet te vervelen.” Zijn voorbereiding op het wereldtitelgevecht staat de komende maanden centraal. De tegenstander is nog niet bekend. In de tussentijd sluit Holzken niet uit dat er eerst nog een kickboksgevecht voor hem op de agenda komt te staan. “Ik heb een contract bij ONE Championship voor twee gevechten. Daarna vind ik het tijd om te stoppen als kickbokser, ik heb alles al bewezen.”

"Hard ga ik het sowieso maken als bokser."