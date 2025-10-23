Na dood Nina (14) wordt ook Sonja op deze school gepest, al maandenlang

Treiterijen, scheldpartijen en zelfs mishandelingen: de 13-jarige Sonja* en haar moeder zijn ten einde raad. Al maanden wordt Sonja gepest op haar middelbare school, het Delta vmbo in Helmond. De school heeft op verschillende manieren ingegrepen en bij de politie heeft Sonja aangifte gedaan, maar toch lijkt er geen einde aan het pesten te komen. "Moet ze in het ziekenhuis belanden voordat het stopt", vraagt de moeder van Sonja zich af.

Sonja en haar moeder zijn radeloos. De pesterijen en mishandelingen spelen al sinds het vorige schooljaar. Opvallend is dat de 14-jarige Nina, die in april een einde aan haar leven maakte omdat ze gepest werd, ook op het Delta vmbo zat.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.

"Ik wil normaal kunnen leren en goede cijfers halen, maar dat gaat zo niet", vertelt Sonja tegen Omroep Brabant. Haar echte naam wil ze niet op internet hebben, uit angst voor haar pesters. Een paar weken geleden werd ze, buiten schooltijd, nog door een pester aan haar haren op de grond getrokken. De video van de mishandeling wordt sindsdien gedeeld op de school. "Iemand heeft het filmpje naar de hele school gestuurd", zegt Sonja. Ze besloot daarna even thuis te blijven van school. "Dat geeft me iets meer rust", vertelt ze. Samen met haar moeder wilde Sonja aangifte doen van de mishandeling. "Maar we konden pas twee weken later terecht", zegt haar moeder woedend. Sonja vond dat ook geen fijne gedachte: "Want in twee weken kan er veel gebeuren." Na meerdere scheldpartijen, treiterijen en zelfs mishandelingen weet Sonja dat het pesten niet vanzelf stopt. "In het begin heb ik ook weleens teruggescholden of iets gedaan, maar inmiddels weet ik dat het dan erger wordt."

Eerder dit jaar deed ze nog melding bij de politie van een andere mishandeling. Sonja: "Ik werd uitgescholden en vernederd. Daarna ben ik geslagen. Er stond een hele groep toe te kijken, maar niemand deed iets. Hier is ook een filmpje van gemaakt." De beelden worden niet alleen op school gedeeld, maar ook op socialemediakanalen. De politie heeft een zogenoemd stopgesprek gevoerd met de pester, maar kort daarna werd Sonja weer belaagd omdat ze naar de politie was gegaan. Ook bij school trokken Sonja en haar moeder al meerdere keren aan de bel. De school heeft volgens het anti-pestprotocol gehandeld, laat directeur Maarten Selten weten. Zo zijn er gesprekken met zowel Sonja, haar moeder, als de pesters geweest. Ook zijn Sonja en haar moeder in contact gebracht met een Sociaal Team, dat hen gaat ondersteunen. Volgens het anti-pestprotocol kan de school ook leerlingen schorsen of aantekeningen geven als zij zich niet aan de 'leefregels' houden. Volgens Sonja en haar moeder is dat ook gebeurd. De school kan dit om privacyredenen niet bevestigen. Ook zijn er sinds het begin van dit schooljaar geen telefoons meer toegestaan op het Delta vmbo, omdat de school merkt dat er 'op sociale media dingen gebeuren die voor onrust zorgen'.

Reactie politie De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan van mishandeling en dat er in het verleden een stopgesprek is gevoerd met een pester. Dat het zo lang duurt voordat er soms aangifte kan worden gedaan, ligt volgens een woordvoerder aan de beschikbaarheid van agenten. "De school pakt het pesten op school aan met verschillende instanties en zit er bovenop. De politie is hier zijdelings op aangehaakt en monitort dit", laat de woordvoerder weten. Verder wil de politie niets kwijt, omdat er in dit geval minderjarigen bij betrokken zijn. De woordvoerder geeft wel aan dat de politie vaker ziet dat pesten na schooltijd niet stopt, door de invloed van social media. De politie ziet ook dat jongeren in challenges worden uitgedaagd om pesterijen en mishandelingen te filmen. "We roepen vooral op hier niet aan mee te doen en dergelijke filmpjes niet te delen", zegt de politie.

Sonja en haar moeder bevestigen dat er is opgetreden door de school. Toch merken zij niet dat het pesten stopt en dat frustreert hen. "Ik ben soms al bang om naar school te gaan als ik iets draag, wat ze misschien niet leuk gaan vinden", vertelt Sonja. Wat het ook moeilijk maakt, is dat ze buiten schooltijd gepest wordt door jongeren die niet op haar eigen school zitten. Directeur Selten laat weten dat zijn school in nauw contact staat met andere middelbare scholen in Helmond om pesten aan te pakken. Over dit specifieke geval wil hij uit privacyoverwegingen niks zeggen.

