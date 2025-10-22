Zelfgemaakt explosief gevonden bij supermarkt waar eerder 2 explosies waren

Bij supermarkt Dunya aan de Churchilllaan in Den Bosch is woensdagochtend rond half twaalf een plastic tas gevonden met daarin vijf Cobra's. Het zware vuurwerk was met tape vastgemaakt aan een lege fles Sisi. Het ging om een zelfgemaakt explosief. De tas lag in eerst instantie in de struiken naast het winkelcentrum, maar werd later door iemand verplaatst naar de straat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam om de situatie te onderzoeken. Uit voorzorg werd de achterkant van de supermarkt afgezet. Rond twee uur 's middags gaf de EOD het sein veilig. Het vuurwerk is door een afgevoerd en zal later worden vernietigd.



Het is niet voor het eerst dat er iets aan de hand is bij deze supermarkt. In juli 2024 vonden er twee explosies plaats, waarbij onder meer een raam en het plafond werden beschadigd. Eerder was er ook al een steekpartij en een gewapende overval.



De politie onderzoekt nog wie de tas heeft neergelegd en met welk doel.

EOD ter plaatse (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

(Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).