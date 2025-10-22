Justitie gaat in hoger beroep tegen ouders van doodgehongerde baby

Justitie gaat in hoger beroep tegen de ouders van een overleden baby uit Helvoirt. Zij werden begin oktober door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor dood door schuld. Het jongetje, zeventien dagen oud, overleed in februari vorig jaar aan ondervoeding.

De ouders hebben al ruim een jaar in voorarrest gezeten en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna twee jaar. Daardoor hoefden ze na de uitspraak niet terug de cel in. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat tegen het vonnis in hoger beroep. Justitie vindt dat de ouders schuldig zijn aan het overlijden van hun kindje. Sterker nog, het OM vindt dat de ouders hun baby opzettelijk van het leven hebben beroofd. De rechtbank concludeerde eerder deze maand dat er geen sprake van opzet was. De rechters stelden dat de ouders daadwerkelijk dachten dat ze goed voor hun kind zorgden.