Justitie gaat in hoger beroep tegen ouders van doodgehongerde baby
De ouders hebben al ruim een jaar in voorarrest gezeten en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna twee jaar. Daardoor hoefden ze na de uitspraak niet terug de cel in.
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat tegen het vonnis in hoger beroep. Justitie vindt dat de ouders schuldig zijn aan het overlijden van hun kindje. Sterker nog, het OM vindt dat de ouders hun baby opzettelijk van het leven hebben beroofd.
De rechtbank concludeerde eerder deze maand dat er geen sprake van opzet was. De rechters stelden dat de ouders daadwerkelijk dachten dat ze goed voor hun kind zorgden.
Ook daar is het OM het niet mee eens. De ouders hebben volgens het OM bewust geen medische deskundige geraadpleegd, omdat ze bang waren dat hun zoontje uit huis zou worden geplaatst.
Paddestoelen
De ouders, Robert G. en Oleksandra G., maakten 'verkeerde keuzes en negeerden vele rode vlaggen', aldus de rechters eerder deze maand. Toch zag de rechtbank toen aanwijzingen dat de ouders hun kind juist probeerden te redden.
“We dachten dat we in staat waren om voor een kind te zorgen, maar dat was absoluut niet het geval”, gaf de moeder toe. De ouders hadden een fascinatie voor paddenstoelen en waren ervan overtuigd dat die hen én hun baby gezond zouden houden.
Reanimatiepogingen
De Poolse Robert G. (40) belde op 26 februari zelf het alarmnummer 112, omdat zijn baby koud aanvoelde en niet meer ademde. Hulpverleners konden het kind niet meer redden, ondanks reanimatiepogingen.
De baby kreeg van zijn ouders na de geboorte paddenstoelen en sojapoeder in gedemineraliseerd water, dat niet geschikt is voor consumptie. Het leven van het stel draaide destijds volledig om paddenstoelen, ook hallucinerende soorten.
Ze waren ervan overtuigd dat ze volgens een Chinese leer gezond en lang konden leven op paddenstoelenpoeder - en dat dit ook goed zou zijn voor hun baby.