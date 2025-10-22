Kopers trekken massaal naar België voor het laatste vuurwerkjaar

"Met elke knal gaat er een tientje de lucht in, maar het is de laatste keer, dus vooruit maar", lacht Esther uit Zwolle. Samen met haar zoon Joep is ze deze week naar Baarle-Hertog gereden, het Belgische stukje in het Brabantse Baarle-Nassau, om vuurwerk te kopen. In Nederland mag afsteken vanaf volgend jaar niet meer, dus pakken veel mensen komende jaarwisseling nog eens flink uit. In de vuurwerkwinkels is het al gezellig druk, maar van topdrukte was er woensdag nog geen sprake.

Boven de rivieren hebben de kinderen nog herfstvakantie, en dat is te merken. De vuurwerkwinkels in de Belgische enclave Baarle-Hertog worden vooral bezocht door niet-Brabanders. "Ik heb net wat Thunderkings en een paar nitraatknallers gehaald", zegt Manuel (17) uit Heerde met een glimlach. "Acht tientjes kwijt, maar ja, dat hoort erbij." Zijn vader begrijpt het wel en heeft er zelfs een autorit van twee uur voor over. "Ik was vroeger ook zo", zegt hij. "En ik vind het jammer dat het vanaf de volgende jaarwisseling niet meer mag. Het voelt alsof we een stukje Nederlandse cultuur inleveren. En dan mag het een paar honderd meter verderop in België gewoon nog wél. Dat is toch raar!"

"Volgend jaar gewoon weer naar België."

Bij een andere vuurwerkwinkel wordt een busje, dat tot de nok toe gevuld is met dozen vuurwerk, uitgeladen. Het gaat blijkbaar toch hard met de verkoop, want sommige producten zijn al (tijdelijk) uitverkocht. Commentaar wil men niet geven, "Want we worden toch altijd negatief neergezet." En foto's nemen is al helemaal uit den boze.

Geen topdrukte, maar wel veel klanten bij de vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog (foto: Ronald Sträter).

Finne (11) uit Rotterdam heeft daar allemaal geen moeite mee. Hij glundert en geniet van deze dag. "Ik hou van vuurwerk, want dat is gewoon leuk," zegt hij. Zijn vader Björn vult aan: "Als het dan de laatste keer is dat ze mogen knallen, dan gun ik ze dat." Moeder Esther uit Zwolle denkt er net zo over. "Ik ben eigenlijk niet zo’n fan van geld de lucht in knallen," vertelt ze. "Maar het is de laatste keer, dus vooruit maar." Zoon Joep kijkt trots naar zijn tas vol potten vuurwerk. "Ik vind het jammer dat het stopt, maar ik snap het ook wel voor de dieren en het milieu," zegt hij.

"Nog één keer vuurwerk voor het gevoel."

De Nederlandse regering heeft besloten dat vanaf 2027 ook siervuurwerk verboden wordt voor particulieren. Alleen nog sterretjes en fonteinen mogen dan worden afgestoken. Een klap voor liefhebbers, maar niet iedereen laat zich erdoor tegenhouden. Een man uit Rotterdam, die net tweehonderd euro heeft uitgegeven, zegt met een knipoog: "Wij gaan gewoon door hoor. Dan kopen we het volgend jaar gewoon weer hier in België." Zijn maat vult aan: "In Nederland mag straks niks meer, maar dan gaat het geld gewoon de grens over." "Het is toch een traditie," zegt moeder Esther terwijl ze haar auto vol dozen vuurwerk laadt. "We doen voorzichtig, steken het af in een weiland en niet in de straat. Maar na dit jaar is het mooi geweest. Nog één keer vuurwerk, voor het gevoel."