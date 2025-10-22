Aanslagen grillrooms: politie neemt ingrijpende maatregelen

Om de onrust rondom de Rembrandtgalerij in Roosendaal tegen te gaan, gaat de politie vanaf woensdag preventief fouilleren in het gebied. Dit jaar werden maar liefst acht aanslagen gepleegd op twee grillrooms aan de Rembrandgalerij.

Het ging afgelopen zomer goed mis bij de twee horecazaken. Tussen mei en juli werden in totaal acht aanslagen gepleegd. De schade was enorm en bewoners voelen zich volgens de politie niet veilig. De aanslagen werden gepleegd op grillrooms Sofram en Ceder.

Veiligheidsrisicogebied

Burgemeester van Roosendaal Mark Buijs heeft de Rembrandtgallerij en omgeving vanaf woensdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Op die manier kan de politie iedereen in het gebied preventief fouilleren. "We zijn al jaren bezig met de veiligheid op en rond de Rembrandtgalerij. Er hangen extra camera’s, maar dat houdt helaas niet iedereen tegen. Ook het feit dat de politie meer aanwezig is, lijkt vooralsnog weinig te helpen. Vandaar dat we nu een volgende stap nemen."

Vanwege de veiligheid voor omwonenden en andere ondernemers sloot Buijs grillroom Sofram meerdere keren. Maar dat had niet het gewenste effect. Er bleven explosieven afgaan en er werd zelfs met een pistool gericht.

Iedereen kan gefouilleerd worden

Burgemeester Buijs hoopt dat het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied wel resultaat biedt. "Iedereen in het gebied kan preventief gefouilleerd worden op het bezit van wapens, vuurwerk of andere explosieven, zonder dat daarvoor een concrete verdenking is. Het is een ingrijpende maatregel, maar noodzakelijk omdat we de rust en veiligheid terug willen."