3-jarig kindje aangereden door fietsster, politie zoekt doorrijder

Een 3-jarig jongetje is vorige week woensdag gewond geraakt nadat hij door een vrouw op de fiets is aangereden op de Warandelaan in Tilburg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie deelt deze woensdag een signalement van de vrouw die na het ongeluk is doorgereden. Ook roepen ze getuigen op zich te melden.

Het ongeluk gebeurde rond half zes 's avonds. Zowel het jongetje als de fietsster zijn gevallen, maar de vrouw is gelijk opgestaan en weggereden zonder om te kijken naar het kindje en zijn familie. Het jongetje moest in het ziekenhuis verblijven. "Hij heeft nog steeds veel last van de aanrijding", zegt de politie op Instagram.

De politie zoekt de vrouw van ongeveer 25 jaar met een witte huidskleur. Ze droeg een bruine lange jas en ze zat op een zwarte omafiets met een rekje.