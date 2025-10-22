'Jessica (38) is gedood door schoppen tegen hoofd en hals'

De 38-jarige Jessica uit Vlijmen zou door haar vriend Coen K. door schoppen tegen haar hoofd en hals om het leven zijn gebracht. Advocaat Mark Nillesen, die verdachte Coen K. bijstaat, vertelt dat zijn cliënt dit ten laste is gelegd. Ook bevestigt hij dat justitie het geweld kwalificeert als doodslag. Of de 35-jarige K. de aanklacht bekent, wil zijn advocaat niet zeggen.

Jessica raakte op 18 juli zwaargewond bij een geweldsincident in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen. Ze overleed uren later in het ziekenhuis.

De verdachte was de vriend van Jessica. Buren hoorden die avond geschreeuw in het huis, gevolgd door een oorverdovende stilte. Daarna hebben zij de politie gebeld. De vrouw overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze laat twee dochters achter.

Coen K. meteen opgepakt

De man van 35 werd meteen opgepakt en zit nog vast. Volgens het Openbaar Ministerie staat het vast dat Coen K. betrokken was bij het overlijden van het slachtoffer. Aankomende woensdag is de eerste zitting bij de rechtbank Den Bosch in deze zaak.

De dood van de vrouw leidde tot geschokte reacties in de buurt. Voor het huis werden veel bloemen en kaartjes neergelegd.