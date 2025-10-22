NAVO oefent met 'kernwapens' en sadistisch netwerk: dit gebeurde er vandaag

Van kernwapens tot een sadistisch netwerk: dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

De vliegbasis Volkel staat momenteel in de spotlights van Rusland tijdens een nucleaire NAVO-oefening genaamd 'Steadfast Noon'. Commodore Marcel van Egmond ziet de Russische aandacht als positief signaal richting het Kremlin. F-35-piloten oefenen met nepbommen in een select gezelschap tot vrijdag. Hier lees je het hele verhaal.

Een 25-jarige Eindhovenaar is opgepakt als spil in het online netwerk '764', waar gruwelijk materiaal werd gedeeld. De verdachte, die vastzit op de terroristenafdeling in Vught, zou slachtoffers hebben gedwongen tot zelfverminking en misbruik. De politie heeft tientallen Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Martelingen en kinderporno: Eindhovenaar spil in sadistisch netwerk

Het KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten die donderdag vanaf 18:00 uur verwacht worden. De storm begint in het zuidwesten en breidt zich uit over het land, met mogelijk hinder voor het verkeer en risico op schade door rondvliegende voorwerpen. Check hier de details.

Lees ook KNMI waarschuwt met code geel voor storm die komt

Een derde van de Brabanders vindt dat er te veel arbeidsmigranten zijn, blijkt uit onderzoek van Kieskompas. Tegelijk erkent meer dan de helft hun belang voor de economie. Expert Bram Klouwen benadrukt dat Nederland niet zonder kan vanwege vergrijzing en arbeidstekorten. Hier lees je hun analyse.

Lees ook Veel discussie over arbeidsmigranten, maar we kunnen niet zonder

De burgemeester van Geertruidenberg heeft ingegrepen na aanhoudende overlast door jongeren in Raamsdonksveer. Na intimidatie en geweld, waaronder de mishandeling van een vrouw, werd tijdelijk een noodverordening ingesteld. De identiteit van de overlastgevers is bekend en enkele jongeren moeten zich bij Halt melden. Lees hier haar verhaal.