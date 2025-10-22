Sadistisch netwerk en NAVO oefent met 'kernwapens': dit gebeurde er vandaag
De vliegbasis Volkel staat momenteel in de spotlights van Rusland tijdens een nucleaire NAVO-oefening genaamd 'Steadfast Noon'. Commodore Marcel van Egmond ziet de Russische aandacht als positief signaal richting het Kremlin. F-35-piloten oefenen met nepbommen in een select gezelschap tot vrijdag. Hier lees je het hele verhaal.
Een 25-jarige Eindhovenaar is opgepakt als spil in het online netwerk '764', waar gruwelijk materiaal werd gedeeld. De verdachte, die vastzit op de terroristenafdeling in Vught, zou slachtoffers hebben gedwongen tot zelfverminking en misbruik. De politie heeft tientallen Nederlandse slachtoffers geïdentificeerd. Lees hier het hele verhaal.
Het KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten die donderdag vanaf 18:00 uur verwacht worden. De storm begint in het zuidwesten en breidt zich uit over het land, met mogelijk hinder voor het verkeer en risico op schade door rondvliegende voorwerpen. Check hier de details.
Een derde van de Brabanders vindt dat er te veel arbeidsmigranten zijn, blijkt uit onderzoek van Kieskompas. Tegelijk erkent meer dan de helft hun belang voor de economie. Expert Bram Klouwen benadrukt dat Nederland niet zonder kan vanwege vergrijzing en arbeidstekorten. Hier lees je hun analyse.
De burgemeester van Geertruidenberg heeft ingegrepen na aanhoudende overlast door jongeren in Raamsdonksveer. Na intimidatie en geweld, waaronder de mishandeling van een vrouw, werd tijdelijk een noodverordening ingesteld. De identiteit van de overlastgevers is bekend en enkele jongeren moeten zich bij Halt melden. Lees hier haar verhaal.