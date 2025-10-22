Navigatie overslaan

Monique van de Ven krijgt Kristallen Film Award voor haar documentaire

Vandaag om 20:56 • Aangepast vandaag om 21:59
Acteur Joes Brauers, actrice Monique van de Ven en regisseur Claire Pijman met de award (foto: Arjo Frank).
De documentaire 'Een vrouw als Monique' over actrice Monique van der Ven (73) uit het dorpje Zeeland is woensdag bekroond met de Kristallen Film Award. Regisseur Claire Pijman en de hoofdrolspelers mochten de award in ontvangst nemen omdat de documentaire de 10.000 bezoekers heeft gehaald.
De film gaat over het leven van Monique. Ze speelt een fictieve versie van zichzelf. De werkelijkheid wisselt zich af met fictie en het verleden en heden lopen door elkaar. Monique speelt een oudere actrice die zich terugtrekt in haar strandhuis om zich voor te bereiden op een nieuwe rol. Wanneer een man (acteur Jos Brauers) met een kapotte fiets bij haar huis strandt, raken ze in gesprek. Monique onthult steeds meer over haar persoonlijke leven: de liefdes, de avonturen, de hoogte- en dieptepunten.

De Kristallen Film Award is een prijs van het Nederlands Film Festival. Dit is zeker niet de eerste prijs die Monique voor haar acteerwerk heeft gekregen. Ze speelde in 1973 in Turks Fruit van Paul Verhoeven. Deze film was goed voor 3,3 miljoen bioscoopbezoekers en het is nog steeds de best bezochte Nederlandse film aller tijden.

Verder kreeg Monique drie keer een Gouden Kalf en in september vorig jaar kreeg ze de Career Achievement Award.

