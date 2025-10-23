Auto vliegt over hek en belandt op brug: twee zwaargewonden

Een man en vrouw zijn rond middernacht zwaargewond geraakt nadat ze met hun auto van de Hoge Maasdijk in Woudrichem gleden. De bestuurder had de bocht gemist.

De auto vloog over het hek van een bedrijf en kwam terecht op metalen loopbruggen. Die worden gebruikt om naar aangemeerde schepen te lopen. De auto gleed door over de bruggen en kwam pas 130 meter verder tot stilstand, tegen de brugconstructie.

Spoed

Buurtbewoners belden de hulpdiensten. Agenten die net langsreden, knipten het hek open om bij de slachtoffers te kunnen komen. Die zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde ook traumaheli in Woudrichem.

Een takelbedrijf kwam met twee bergingsvoertuigen, waaronder een met een kraan, naar Woudrichem om de zwaar beschadigde auto los te krijgen uit het staal van de loopbrug. Pas na geruime tijd lukte dit. Rond halfdrie 's nachts kon het terrein van het bedrijf weer worden afgesloten.