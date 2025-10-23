Primeur voor Hetty van de Wouw met Oranje-baanrensters: 'Eindelijk!'

Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel heeft met de Nederlandse baansprintsters op de openingsdag van het WK baanwielrennen in Chili meteen goud veroverd. Samen met Kim Kalee en Steffie van der Peet was ze woensdagnacht op de teamsprint in de finale te sterk voor de Britse vrouwen. Het is voor het eerst dat Nederland bij de vrouwen op dit onderdeel de wereldtitel verovert.

Vaak vierde Vaak eindigden Van de Wouw, Van der Peet en de door Kalee afgeloste Kyra Lamberink als vierde op grote toernooien, zoals de Olympische Spelen van Parijs. Vorig jaar, op het WK in het Deense Ballerup was er eindelijk een medaille: het zilver achter Groot-Brittannië. Lamberink was er toen nog bij, maar Kalee was de 'starter' in de finale.

Tijdens de teamsprint starten drie rensters, van wie er na elke ronde één de baan uitstuurt. De derde renster, bij Nederland Van der Peet, zet de eindtijd neer.

In het Belgische Zolder volgde in februari de Europese titel, de eerste echte hoofdprijs.

'Dit is supermooi'

"Het is eindelijk gelukt: zo vaak waren we vierde en vorig jaar tweede", verzuchtte Van de Wouw voor de camera van de NOS. "We doen het samen en vieren het samen, dit is supermooi."

Kalee ziet de ploeg steeds meer naar elkaar toegroeien. "Ik train pas een jaar met hen. Er is een mooie band ontstaan." Van der Peet had niet het gevoel dat het zo goed ging. "Het was technisch niet zo goed van mij. Het voelde niet goed. Ik kan eigenlijk niet geloven dat we gewonnen hebben."

Van de Wouw start de komende dagen ook op de onderdelen sprint, keirin en de kilometer tijdrit. Op dit laatste onderdeel is ze Europees kampioene.