Harrie Lavreysen snelt met teamsprinters naar zevende WK-titel

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is met de Nederlandse teamsprinters woensdagnacht opnieuw wereldkampioen geworden in Chili. Samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland was hij in de finale op de wielerpiste van Santiago sneller dan Groot-Brittannië.

Bullet Train

Het optreden op de piste van Santiago was het eerste van het zo succesvolle trio, beter bekend als de 'Bullet Train', sinds het WK van vorig jaar in het Deense Ballerup. Na dat toernooi namen Hoogland en Van den Berg een pauze. Hoogland was onder meer actief op de crossmotor, Van den Berg kluste wat in huis en besteedde veel tijd aan zijn gezin.

Lavreysen was de enige van het drietal die in februari in het Belgische Zolder aan het EK deelnam. Met een gelegenheidsformatie pakte hij daar het zilver op de teamsprint en goud op de onderdelen sprint en de keirin. In Santiago wil hij op de sprint zijn zevende wereldtitel op rij veroveren. "Dat is wel een hoofddoel, al hoop ik natuurlijk ook op succes op de keirin en de kilometer tijdrit", vertelde Lavreysen voor vertrek.