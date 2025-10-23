'Wil jij 400 euro betalen voor deze foto?!', politie boos op automobilisten

De politie is verontwaardigd dat tientallen automobilisten woensdag vanachter het stuur foto's maakten van het ongeluk dat die ochtend plaatsvond op de A17 bij Roosendaal. Daar viel een grijper van een vrachtwagen.

"Zou jij bereid zijn om voor deze foto honderd euro hiervoor te betalen? Of misschien wel meer dan vierhonderd euro?", vraagt de politie Roosendaal zich af op Instagram. "Nee toch?"

'Kans op een aanrijding groter'

Toch zullen zo'n twintig mensen een rekening van 430 euro plus negen euro administratiekosten ontvangen voor de foto die zij maakten van de grijper die op de snelweg belandde.

De politie hamert erop hoe onverstandig het is om vanachter het stuur van je auto een foto te nemen. "Omdat je blik als bestuurder dan niet op de weg gericht is, is de kans op een aanrijding groter. Wil je de volgende keer een goede foto van een ongeluk op de snelweg? Wacht dan een uurtje en kijk bijvoorbeeld op Omroep Brabant of BN De Stem. Dat is veel veiliger en bespaart je honderden euro's."

