Zo voelt het om dit moment een Brabantse Godenzoon te zijn
Anthony Geurts keek de wedstrijd van 'zijn' Ajax woensdag thuis in Gemert met dochter Inge. Ook zij is een groot Ajax-fan. "We hebben flink gescholden. Ik zei tegen haar: Ajax zal altijd de grootste blijven en ze zullen daar altijd tegenaan blijven schoppen. Onze tijd komt wel weer", houdt Geurts de moed erin. "Je weet als je zelf een grote smoel hebt - en dat hebben Ajacieden nogal - dat je hem een keer terug kunt ontvangen. Ik kan daar wel tegen."
Als Ajax-fan in PSV-land weet hij dat als het slecht gaat met 'zijn' club dat de appjes en grappen binnenstromen. Zo ook woensdagavond. Donderdagochtend op zijn werk viel het mee. "Daar weten ze hoe ik ben. Ik kan makkelijk schakelen. Hadden ze dat gisteravond gedaan, dan was het anders geweest."
"Uiteindelijk word je heel vaak als boksbal gebruikt in Brabant."
Geurts maakt sinds vorige week met Willy Rooijakkers, Jens Leijten en Davy Manders, allemaal Brabanders en diehard Ajax-fans, een podcast: Brabantse Godenzonen. Een podcast voor en door Brabantse Ajax-fans. "Uiteindelijk word je heel vaak als boksbal gebruikt gebruikt in Brabant, want in principe moet je voor PSV zijn. We gaan onszelf niet te serieus nemen. Misschien gaan we af en toe wel over het randje, maar dat mag ook. De eerste aflevering was trouwens meer Brabantse anti-godenzonen, want we brandden de club helemaal af. Als het slecht gaat, moet dat ook benoemd worden."
"Supporters van PSV vinden het geweldig als het slecht gaat met Ajax en dat mag."
Rooijakkers uit Erp is een van de mede-Ajacieden in de podcast. Hij snapt wel dat het leed van zijn club gespreksstof is onder PSV'ers. "Je weet dat het altijd zo is. Ajax wordt altijd besproken. Supporters van PSV vinden het geweldig als het slecht gaat met Ajax. Dat mag ook. Met Ajax gaat het gewoon niet goed op dit moment en dat wij dan voor Ajax zijn in PSV-land.... Als PSV dan heel goed speelt en Ajax juist niet, dan is dat grappig om te bespreken."
Waar Geurts het Ajax-leed kon delen met zijn dochter, zat Rooijakkers woensdagavond voor de tv met een PSV-fan, zijn vriendin. "Ik wist toen ik haar leerde kennen dat ze sympathie had voor PSV. Ik heb haar twee seizoenkaarten voor PSV cadeau gedaan. Sindsdien gaat ze altijd en is ze groot fan, ik ga nooit mee."
Plaagde zijn vriendin hem woensdagavond dan ook toen Ajax keihard op de broek kreeg? "Ze is op een gegeven moment naar de tennisclub gegaan om mij te sparen", lacht Rooijakkers hartelijk om de situatie.
De mannen hebben na woensdagavond in ieder geval weer genoeg gespreksstof voor de nieuwste aflevering van hun podcast.