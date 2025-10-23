Zo voelt het om op dit moment een Brabantse Godenzoon te zijn

PSV-fans konden deze week hun geluk niet op na de glorieuze 6-2 overwinning in de Champions League op Napoli. Maar hoe anders is het als je als Brabander voor die club uit Amsterdam bent? Ajax-fans zagen hun club woensdagavond keihard onderuitgaan tegen Chelsea (5-1). Hoe beleven deze provinciegenoten deze dagen? "Mijn vriendin is voor PSV, zij is naar de tennisclub gegaan om mij te sparen", zegt Ajax-fan Willy Rooijakkers uit Erp.

Anthony Geurts keek de wedstrijd van 'zijn' Ajax woensdag thuis in Gemert met dochter Inge. Ook zij is een groot Ajax-fan. "We hebben flink gescholden. Ik zei tegen haar: Ajax zal altijd de grootste blijven en ze zullen daar altijd tegenaan blijven schoppen. Onze tijd komt wel weer", houdt Geurts de moed erin. "Je weet als je zelf een grote smoel hebt - en dat hebben Ajacieden nogal - dat je hem een keer terug kunt ontvangen. Ik kan daar wel tegen." Als Ajax-fan in PSV-land weet hij dat als het slecht gaat met 'zijn' club dat de appjes en grappen binnenstromen. Zo ook woensdagavond. Donderdagochtend op zijn werk viel het mee. "Daar weten ze hoe ik ben. Ik kan makkelijk schakelen. Hadden ze dat gisteravond gedaan, dan was het anders geweest."

"Uiteindelijk word je heel vaak als boksbal gebruikt in Brabant."

Geurts maakt sinds vorige week met Willy Rooijakkers, Jens Leijten en Davy Manders, allemaal Brabanders en diehard Ajax-fans, een podcast: Brabantse Godenzonen. Een podcast voor en door Brabantse Ajax-fans. "Uiteindelijk word je heel vaak als boksbal gebruikt gebruikt in Brabant, want in principe moet je voor PSV zijn. We gaan onszelf niet te serieus nemen. Misschien gaan we af en toe wel over het randje, maar dat mag ook. De eerste aflevering was trouwens meer Brabantse anti-godenzonen, want we brandden de club helemaal af. Als het slecht gaat, moet dat ook benoemd worden."

"Supporters van PSV vinden het geweldig als het slecht gaat met Ajax en dat mag."