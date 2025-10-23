'Klungelige' roof van Warhols: vier jaar cel voor man uit Den Bosch (24)
Justitie noemde de roof tijdens de zitting ‘knullig’. En dat begon al met het meenemen van de vier lijsten van een meter bij tachtig centimeter. Die pasten namelijk niet in het Peugeotje waarmee de mannen naar de Dorpsstraat in Oisterwijk waren gereden. En dus trokken de mannen twee zeefdrukken met veel geweld uit hun lijst en lieten ze de andere twee in de haast achter, in de regen.
De kunstwerken hingen even in Oisterwijk, maar moesten later worden verkocht voor zo’n vier ton op de kunstbeurs PAN in Amsterdam. Maar zover kwam het door de gewelddadige roof dus niet.
De vluchtauto was snel gevonden, een klein stukje verderop, maar van de twee meegenomen zeefdrukken en de daders geen spoor. Het duurde niet lang voor de politie bij Eloy uitkwam, maar die wist van niks.
Net als justitie gelooft de rechtbank echter niks van de verhalen van Eloy S. Hij zou de Peugeot alleen maar bij zijn broer in het Belgische Weelde hebben opgehaald en moest hem later die nacht weer ergens ophalen, zo verklaarde hij. Hij zou bij zijn moeder in Berkel-Enschot gewekt zijn door de echte daders die hem opdroegen de auto op te halen.
Maar de rechtbank veegt dat verhaal van tafel. Ook al is Eloy niet herkend op de beelden die gemaakt zijn van de mannen die de zeefdrukken in de Peugeot probeerden te proppen, toch ziet de rechtbank genoeg ander bewijs.
Eloy S. bleek een kunstliefhebber, die zelfs ooit bij MPV Gallery had gesolliciteerd. Bij een bezoekje aan de galerie in het centrum van Oisterwijk, een paar dagen voor de roof, werd hij ook herkend als een medewerker van een galerie in Eindhoven, waar hij eerder had gewerkt.
Hij zocht dingen op zijn telefoon over de galerie en de beroemde zeefdrukken van Andy Warhol met de ‘Reigning Queens’, vier koninginnen die in 1985 aan de macht waren, onder wie koningin Beatrix. Eloy had contact met zijn vader over de kunstwerken en stuurde hem foto’s. Zijn vader ging op zijn beurt weer even kijken bij de galerie en stuurde een foto van de gevel. Ook vond de politie een explosief in de loods van zijn vader in Den Bosch waar Eloy een paar uur voor de aanslag nog was geweest en ook zocht hij naar vuurwerk op internet.
Ook was er bloed gevonden van Eloy op verschillende plekken in de Peugeot en er was een handschoen gevonden met gaten erin, die precies pasten bij wondjes op de handen van S.
De rechtbank beoordeelde het verhaal van Eloy S. dat hij van niks wist daarom als ‘ongeloofwaardig’. Het viel de rechtbank daarbij op dat S. verder geen enkel ander geloofwaardig scenario kon schetsen.
Volgens de rechtbank is een unieke serie door de roof verdwenen. Twee van de werken zijn nooit teruggevonden en de andere twee, die werden achtergelaten, zijn waardeloos geworden door de regen. Waar de verdwenen kunstwerken zijn gebleven, wilde Eloy tijdens de zitting niet zeggen.
De schade aan de galerie was groot, bekijk hier de beelden: