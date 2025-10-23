'Klungelige' roof van Warhols: vier jaar cel voor man uit Den Bosch (24)

Eloy S. (24) uit Den Bosch moet vier jaar de cel in voor de roof van vier zeefdrukken van Andy Warhol uit de MPV Gallery in Oisterwijk. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. S. blies in de nacht van 1 november vorig jaar samen met een onbekend gebleven dader een deur uit de zaak en nam de vier zeefdrukken mee. Een unieke serie is hiermee voorgoed verdwenen, zag de rechtbank.

Justitie noemde de roof tijdens de zitting ‘knullig’. En dat begon al met het meenemen van de vier lijsten van een meter bij tachtig centimeter. Die pasten namelijk niet in het Peugeotje waarmee de mannen naar de Dorpsstraat in Oisterwijk waren gereden. En dus trokken de mannen twee zeefdrukken met veel geweld uit hun lijst en lieten ze de andere twee in de haast achter, in de regen. De kunstwerken hingen even in Oisterwijk, maar moesten later worden verkocht voor zo’n vier ton op de kunstbeurs PAN in Amsterdam. Maar zover kwam het door de gewelddadige roof dus niet. De vluchtauto was snel gevonden, een klein stukje verderop, maar van de twee meegenomen zeefdrukken en de daders geen spoor. Het duurde niet lang voor de politie bij Eloy uitkwam, maar die wist van niks. Net als justitie gelooft de rechtbank echter niks van de verhalen van Eloy S. Hij zou de Peugeot alleen maar bij zijn broer in het Belgische Weelde hebben opgehaald en moest hem later die nacht weer ergens ophalen, zo verklaarde hij. Hij zou bij zijn moeder in Berkel-Enschot gewekt zijn door de echte daders die hem opdroegen de auto op te halen.

Maar de rechtbank veegt dat verhaal van tafel. Ook al is Eloy niet herkend op de beelden die gemaakt zijn van de mannen die de zeefdrukken in de Peugeot probeerden te proppen, toch ziet de rechtbank genoeg ander bewijs. Eloy S. bleek een kunstliefhebber, die zelfs ooit bij MPV Gallery had gesolliciteerd. Bij een bezoekje aan de galerie in het centrum van Oisterwijk, een paar dagen voor de roof, werd hij ook herkend als een medewerker van een galerie in Eindhoven, waar hij eerder had gewerkt. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

