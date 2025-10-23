Boom waait om en verwoest muur, veel schade in buurt

Een omgewaaide boom heeft donderdagochtend voor veel schade gezorgd op de Lannerstraat in Tilburg. De boom is met wortel en al uit de grond gewaaid en daarna op een muur beland. Hierdoor is een groot deel van de muur ingestort.

De boom viel dwars door de muur en landde op een aanhanger van een geparkeerde auto. Een groot gedeelte van de muur, die een lege tuin van een huis omheinde, is op de stoep geëindigd. De stoep ligt bezaaid met brokstukken.

Er raakten geen geparkeerde voertuigen beschadigd. De gemeente is druk bezig om alles op te ruimen.