Navigatie overslaan

Boom waait om en verwoest muur, veel schade in buurt

Vandaag om 11:37 • Aangepast vandaag om 13:39
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
nl
Een omgewaaide boom heeft donderdagochtend voor veel schade gezorgd op de Lannerstraat in Tilburg. De boom is met wortel en al uit de grond gewaaid en daarna op een muur beland. Hierdoor is een groot deel van de muur ingestort.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De boom viel dwars door de muur en landde op een aanhanger van een geparkeerde auto. Een groot gedeelte van de muur, die een lege tuin van een huis omheinde, is op de stoep geëindigd. De stoep ligt bezaaid met brokstukken.

Er raakten geen geparkeerde voertuigen beschadigd. De gemeente is druk bezig om alles op te ruimen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!