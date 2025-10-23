Friet valt uit vrachtwagen en zorgt voor gladde snelweg

Een vrachtwagen heeft donderdagmiddag een paar dozen met friet verloren op de A73. Bij Cuijk ging er daarom een rijstrook van de snelweg dicht richting het zuiden. De weg was glad door de platgereden friet.

Het maakte volgens Rijkswaterstaat niet uit of je 'team friet' of 'team patat' bent: op de A73 was iedereen rond het middaguur 'team file'. De rechterrijstrook was namelijk dicht richting Oss voor opruimwerkzaamheden. Dat zorgde op de weg voor drie kwartier vertraging. Rond twee uur was de weg weer open.