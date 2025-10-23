Friet valt uit vrachtwagen en zorgt voor gladde snelweg, A73 deels dicht

Een vrachtwagen is een paar dozen met friet verloren op de A73 en dat zorgt voor problemen bij Cuijk. Daar is een rijstrook van de snelweg dicht richting het zuiden. De weg is glad door de platgereden friet. Naar verwachting kan de weg om twee uur weer helemaal worden geopend.

Het maakt volgens Rijkswaterstaat niet uit of je 'team friet' of 'team patat' bent: op de A73 is iedereen rond het middaguur 'team file'. De rechterrijstrook is namelijk dicht richting Oss voor opruimwerkzaamheden. Dat zorgt op de weg voor drie kwartier vertraging.