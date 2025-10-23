Beruchte spoorwegovergang onder druk: 'Noodzakelijk om te saneren'

Alwéér ging het mis bij de beruchte dubbele spoorwegovergang aan de Tongersestraat in Boxtel. Maandagavond werd een stilstaande auto op het spoor geschept door een trein. Niemand raakte gewond, maar het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel lag uren stil. Het was niet de eerste keer, en volgens ProRail staat de overweg steeds meer onder druk, maar is de situatie nog beheersbaar.

Sinds januari 2022 ging het veertien keer mis, waarvan vijf keer dit jaar. Het gaat dan om bijna-aanrijdingen of echte botsingen, zoals maandagavond.

Een woordvoerder van ProRail zegt tegen Omroep Brabant dat na elk incident een onderzoek wordt gedaan. “We evalueren en nemen maatregelen waar nodig.”

Maatregelen na onderzoeken Volgens ProRail is er de afgelopen jaren al veel gedaan om de veiligheid te verbeteren. “We hebben de dichtligtijden van de spoorbomen verkort, zodat ze minder lang dicht zijn. Dat helpt om gevaarlijk gedrag, zoals slalommen tussen de bomen, te voorkomen”, legt de woordvoerder uit. Ook werden de markeringen verbeterd en kreeg de installatie ledverlichting voor betere zichtbaarheid. Daarnaast heeft ProRail leveranciers van navigatiesystemen benaderd om de kaartinformatie aan te passen. Veel ongelukken lijken namelijk het gevolg van verkeerde navigatie. Toch blijft de overweg een probleemplek. “De huidige verkeerssituatie staat steeds meer onder druk, maar is nog beheersbaar. Door de groei van het treinverkeer en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is het wel noodzakelijk om de overweg op termijn te saneren”, zegt de woordvoerder. Voorlopig geen tunnel Al jaren wordt gesproken over een vervanging van de overweg door een tunnel voor langzaam verkeer. Die plannen liggen vast in een bestuursovereenkomst binnen het Programma Hoogfrequent Spoor. Maar de uitvoering laat op zich wachten. “Vanwege de stikstofproblematiek en het ontbreken van een milieuvergunning door de provincie kan de tunnel voorlopig niet worden aangelegd. We zijn in gesprek met de gemeente, de provincie en het rijk over tijdelijke maatregelen.”

Beruchte overgang

De dubbele spoorwegovergang aan de Tongersestraat is al jaren berucht. In 2023 ging het twee keer mis binnen een maand tijd: in november en december botsten treinen op auto’s die na een navigatiefout op het spoor terechtkwamen. Ook toen bleef het wonder boven wonder bij materiële schade.

Het probleem speelt al veel langer. In 2017, 2015 en zelfs in 2008 gebeurden soortgelijke ongelukken. Meestal ging het mis omdat automobilisten te vroeg afsloegen en tussen de twee spoorwegovergangen op het spoor belandden.

Buurtbewoners roepen al jaren om actie. De plannen voor een tunnel bestaan al sinds 2013, toen inwoners mochten meedenken over veertien mogelijke oplossingen. Maar door geldgebrek, vergunningen en regelgeving bleef het bij goede bedoelingen.

De gemeente Boxtel meldt dat er op korte termijn geen nieuwe maatregelen volgen. De grotere plannen, zoals de aanleg van een onderdoorgang en de sluiting van de dubbele overweg, liggen voorlopig stil door lopende procedures bij de Raad van State en het uitblijven van een stikstofvergunning.