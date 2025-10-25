Crisis bij alleswinnaar uit Den Bosch? 'Verbaas me niet dat het gebeurt'

De hockeysters van HC ’s-Hertogenbosch zijn al jaren oppermachtig in de Hoofdklasse. Dit seizoen rijdt de Bossche trein nog niet als gewenst en staat de ploeg op een teleurstellende vijfde plek. Komt het nog goed met de Bosschenaren? Vijf stellingen voor oud-bondscoach Herman Kruis uit Bavel, die in de periode 2000-2008 acht landstitels pakte met de Bossche hockeyvrouwen.

In zeven competitiewedstrijden al twee nederlagen en twee gelijke spelen. Het is crisis in Den Bosch.

“Ik denk niet dat je direct in paniek moet raken, maar ik weet wel dat het erg diep zit bij de speelsters. Ze hebben een bloedhekel aan verliezen of gelijkspelen en dat is ook gelijk hun kracht. Ze willen er echt wel alles aan doen om weer te winnen.”

Met zoveel kwaliteit in de selectie mag zo’n vormdip nooit voorkomen.

“Ik verbaas me niet dat het een keer gebeurt. Je staat al zo’n 25 jaar aan de top, het ligt niet aan de kwaliteit. Het kan zijn dat in zo’n lang seizoen de focus en concentratie een stukje teruglopen. Soms heb je weleens wedstrijden waarin je het gevoel hebt dat je toch wel gaat winnen. Dat moet je voorkomen, je mag op dit niveau nooit verslappen. Doe je dat wel, dan snij je in je eigen vlees.”



Bij mindere prestaties moet je nog harder gaan trainen.

“Toen ik trainer was in Den Bosch was het ook weleens nodig om de meiden op scherp te zetten. Met z’n allen moet je ervoor zorgen dat de focus terugkomt en dat iedereen realiseert dat je er elke wedstrijd moet staan. Dat je de mentaliteit toont die bij Den Bosch hoort. En daarmee bedoel ik dat verliezen geen optie is. In die cultuur zijn alle meiden opgeleid.”

"Mooi dat je prijzen hebt gepakt, maar je begint op nul."

Als kampioen, beker- en Euro Hockey League-winnaar is veel veranderen onnodig.

“In mijn tijd werden we ook ieder jaar kampioen, maar toch kwamen we na een kampioenschap als staf en key players een week bij elkaar. Die sessies waren de basis voor het nieuwe seizoen. Wat moesten we veranderen om nog beter te worden? Het is mooi dat je prijzen hebt gepakt, maar in een nieuw seizoen begin je op nul. Je moet de concurrentie blijven verrassen en een stap voor blijven. Dat zit ‘m vaak in details. Vergelijk het met Femke Bol, die tussen de horden een kleine stappenaanpassing deed en vervolgens een stuk harder ging.”



Dit seizoen kan HC ’s-Hertogenbosch de 24ste landstitel uit het hoofd zetten.

“Ze gaan echt wel play-offs spelen hoor, dit zijn opstartproblemen. Ik weet nog wel dat ik in mijn eerste seizoen in Den Bosch een selectie had met veel wisselingen. We eindigden in de competitie als vierde, maar we werden ‘gewoon’ landskampioen.”