Storm Benjamin trotseert storm Benjamin: 'Dit had ik nooit verwacht'

Storm Benjamin houdt het hele land bezig. Op de Omroep Brabant-redactie is dat niet nieuw. Hier in Son hebben we elke dag met Storm Benjamin te maken.

"Soms ben jij op de redactie ook wel een wervelwind", zegt presentator Koen Wijn in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Wijn in de Middag'. Aan de andere kant van de lijn zit Omroep Brabant-collega Storm, die als tweede naam Benjamin blijkt te hebben. "Toen stormen namen kregen, had ik dit nooit verwacht", lacht onze Storm.

Donderdag begon de dag op de redactie van Omroep Brabant een stuk rustiger dan normaal, want Storm Benjamin is op vakantie. Zijn vakantiebestemming roept wel vragen op: Vlieland. Zou het daarom zo onrustig zijn aan de Nederlandse kust?

Ruige storm

De omstandigheden op het eiland zijn ruig: windkracht 9, schuimkoppen op zee en zand dat alle kanten opwaait. De menselijke Storm Benjamin staat er middenin. Toch blijft onze Storm Benjamin strak overeind in storm Benjamin die het hele land bezighoudt.

Of natuurfenomeen storm Benjamin net zo standvastig is als onze Storm Benjamin moet nog blijken. Maar één ding is zeker: vandaag draait het niet alleen op onze redactie om Storm Benjamin.