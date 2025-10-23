Eindhoven groeit door en doorbreekt grens van kwart miljoen inwoners

Eindhoven heeft donderdag een bijzondere mijlpaal bereikt: de Lichtstad telt inmiddels 250.000 inwoners. De stad groeit al jaren gestaag en trekt steeds meer mensen uit binnen- én buitenland.

In 1999 passeerde Eindhoven de grens van 200.000 inwoners. Zeventien jaar later, in 2016, werd de 225.000ste inwoner verwelkomd. En nu, negen jaar later, dus alweer de 250.000ste inwoner. Gemiddeld kwamen er de afgelopen jaren bijna 3000 Eindhovenaren per jaar bij.



Economische motor

De groei is volgens de gemeente het gevolg van een combinatie van factoren: een positief geboortesaldo en migratie. Vooral internationale studenten, kenniswerkers en arbeidsmigranten weten hun weg naar de stad te vinden.



Dat heeft alles te maken met de sterke economische ontwikkeling van de regio. Brainport Eindhoven is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste hightechregio’s van Europa, met bedrijven als ASML en Philips, en een nauwe samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen.



“De economische kansen in deze regio zijn enorm", zegt burgemeester Jeroen Dijsselbloem. “Dat trekt talent aan van over de hele wereld en versterkt de arbeidsmarkt. Het is mooi om te zien dat Eindhoven voor zoveel mensen aantrekkelijk is geworden om te wonen en te werken.”



Uitdagingen

Toch is er volgens Dijsselbloem ook reden om goed vooruit te blijven kijken. “De groei biedt kansen, maar vraagt ook aandacht voor het leefklimaat. We moeten zorgen dat iedereen hier prettig kan wonen, werken en meedoen.” De gemeente benadrukt dat de bevolkingsgroei niet alleen kansen biedt voor de lokale economie, maar ook vraagt om aandacht voor leefklimaat.



Met 250.000 inwoners is Eindhoven inmiddels de vijfde stad van Nederland qua inwoneraantal.