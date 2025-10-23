Fleur Gräper wordt burgemeester van Tilburg: 'Enorme eer'
Gräper is in 2024 (demissionair) staatsecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap geweest. Daarvoor was zij acht jaar gedeputeerde voor de provincie Groningen en was in die rol onder andere vice-voorzitter van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Eerder was ze algemeen secretaris voor de Sociaal-Economische raad Noord-Nederland.
Daarnaast bekleedt Gräper nu nog enkele nevenfuncties, onder andere als voorzitter van de landelijke programmacommissie van D66. Gräper studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gehuwd, 50 jaar oud en moeder van twee studerende kinderen.
Ze woont momenteel in de gemeente Groningen. Na haar installatie verhuist zij naar de gemeente Tilburg.
Nieuwe burgemeester
Voor de functie waren in totaal zeventien mensen in de race, negen mannen en acht vrouwen. De opvolger van Theo Weterings zou eigenlijk op 30 oktober bekend worden gemaakt. De bekendmaking is vervroegd nadat de naam van een van de sollicitanten donderdag bij het Brabants Dagblad bekend was geworden. Na spoedoverleg is besloten om de bekendmaking donderdagavond al te doen.
Voorzitter van de vertrouwenscommissieHenk van Tilborg vertelde donderdagavond bij de bekendmaking dat hij het "bijzonder pijnlijk en onacceptabel" vindt dat er gelekt is. "We zijn ontzettend blij met Fleur Gräper als burgemeester, maar natuurlijk blijft dit een krasje erop."
Esmah Lahlah
Die gelekte kandidaat bleek Esmah Lahlah te zijn. Na het lek bevestigde ze officieel dat zij zich kandidaat had gesteld voor het burgemeesterschap van Tilburg. Dat terwijl ze op plek twee van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA staat.
Voor de bekendmaking van donderdagavond bleek al dat Lahlah niet de nieuwe burgemeester van Tilburg wordt. Ze blijft in Den Haag.
Aangifte
De provincie en de gemeente Tilburg gaan aangifte doen na het lek rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester, "Lekken uit de procedure rondom de benoeming van een burgemeester is strafbaar", zegt Ina Adema, de commissaris van de Koning. "Het is het schenden van een ambtsgeheim en daarmee een misdrijf."
De nieuwe burgemeester van Tilburg wordt 21 januari beëdigd in het Tilburgse Stadshuis. Tot die tijd is Onno Hoes waarnemend burgemeester.