Fleur Gräper wordt burgemeester van Tilburg: 'Enorme eer'

D66'er Fleur Gräper wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg. Dat is donderdagavond bekendgemaakt. "Ik vind het een enorme eer om burgemeester te mogen worden van Tilburg", zegt ze in een eerste reactie. "Ik ben er deze zomer een aantal keer geweest en de stad is heel erg aan mij gaan kleven. Ik kom, vrij snel waarschijnlijk, die kant op om te zoeken naar woonruimte."

Gräper is in 2024 (demissionair) staatsecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap geweest. Daarvoor was zij acht jaar gedeputeerde voor de provincie Groningen en was in die rol onder andere vice-voorzitter van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Eerder was ze algemeen secretaris voor de Sociaal-Economische raad Noord-Nederland.

Daarnaast bekleedt Gräper nu nog enkele nevenfuncties, onder andere als voorzitter van de landelijke programmacommissie van D66. Gräper studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gehuwd, 50 jaar oud en moeder van twee studerende kinderen.

Ze woont momenteel in de gemeente Groningen. Na haar installatie verhuist zij naar de gemeente Tilburg.

Nieuwe burgemeester

Voor de functie waren in totaal zeventien mensen in de race, negen mannen en acht vrouwen. De opvolger van Theo Weterings zou eigenlijk op 30 oktober bekend worden gemaakt. De bekendmaking is vervroegd nadat de naam van een van de sollicitanten donderdag bij het Brabants Dagblad bekend was geworden. Na spoedoverleg is besloten om de bekendmaking donderdagavond al te doen.

Voorzitter van de vertrouwenscommissieHenk van Tilborg vertelde donderdagavond bij de bekendmaking dat hij het "bijzonder pijnlijk en onacceptabel" vindt dat er gelekt is. "We zijn ontzettend blij met Fleur Gräper als burgemeester, maar natuurlijk blijft dit een krasje erop."