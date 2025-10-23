Esmah Lahlah bevestigt sollicitatie burgemeesterschap Tilburg na lek

GroenLinks-PvdA-kandidaat Esmah Lahlah heeft donderdag officieel bevestigd dat zij zich kandidaat heeft gesteld voor het burgemeesterschap van Tilburg. Dat terwijl ze op plek twee van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA staat. Lahlah blijft echter in Den Haag en wordt dus niet de nieuwe burgemeester van Tilburg.

In een formele verklaring zegt Lahlah: “Soms kruist een droom je pad. Uit liefde voor Tilburg besloot ik te solliciteren: een stad die me dierbaar is en waar ik trots op ben. Burgemeester van Tilburg zijn, zou een eer zijn.”



Bijzondere timing

De timing van de sollicitatie viel samen met haar campagne voor de Tweede Kamer, wat de nodige vragen opriep over haar prioriteiten. Lahlah erkent dat ze haar sollicitatie niet intern heeft besproken: “Over een vertrouwelijke procedure spreken is niet eenvoudig, maar ik wil helder zijn: ik heb mijn besluit om te solliciteren niet intern besproken en dat had ik anders moeten doen.”



Ze laat weten dat ze zich volledig blijft inzetten voor haar werk in de Kamer en voor de campagne: “Weet dat ik me voor de volle 100 procent inzet voor een nieuwe periode in de Kamer en voor deze campagne.”



Brabants Dagblad

De sollicitatie kwam aan het licht doordat het Brabants Dagblad de brief had ingezien die Lahlah in juli naar de Commissaris van de Koning stuurde Aanvankelijk stond de voordracht van de nieuwe burgemeester gepland een dag na de landelijke verkiezingen, maar deze werd vervroegd, vermoedelijk omdat de krant kennis kreeg van Lahlahs kandidatuur.



Lahlah, die van 2018 tot 2023 wethouder in Tilburg was, geniet nog altijd aanzien in de stad. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 leidde ze GroenLinks naar een grote overwinning, bekend als het ‘Lahlah-effect’. Haar ervaring en verbondenheid met Tilburg lagen volgens haar ten grondslag aan de beslissing om te solliciteren, benadrukt ze in haar verklaring.

'Blijft onze fractie vertegenwoordigen'

Ook Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA) reageert via X op het nieuws dat de nummer 2 op de kandidatenlijst van zijn partij heeft gesolliciteerd op de functie in verkiezingstijd. Lahlah wordt in ieder geval niet burgemeester van Tilburg. "Ik ben blij dat ze ook na de verkiezingen onze fractie blijft vertegenwoordigen."

Donderdagavond wordt bekend wie wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van Tilburg. De bekendmaking is vervroegd vanwege het lek. Het plan was oorspronkelijk om dit een dag na de verkiezingen te doen.