4 jaar cel voor kunstroof volgens galeriehouder Mark 'meer dan terecht'

Eloy S. (24) uit Den Bosch kreeg donderdag te horen dat hij vier jaar de cel in moet voor de kunstroof in de MPV Gallery in Oisterwijk. Mark Peet Visser, eigenaar van de galerie, vindt de uitspraak 'meer dan terecht'. "De schrik zat er in de hele straat goed in."

Eloy S. blies in de nacht van 1 november vorig jaar samen met een onbekend gebleven dader een deur uit de zaak en nam vier zeefdrukken van Andy Warhol mee. Twee zeefdrukken werden achtergelaten in de regen en raakten beschadigd, de andere twee zijn nog altijd spoorloos.

"Vijf jaar gevangenisstraf had ik ook prima gevonden."

Mark Peet Visser zegt vrede te hebben met de uitspraak van de rechter. "Die vier jaar cel is meer dan terecht, als je kijkt naar hoe hard we zijn geraakt. De bom die is ontploft was ook nog eens levensgevaarlijk voor omwonenden. De schrik zat er in de hele straat goed in. Een terecht vonnis dus, al had ik vijf jaar gevangenisstraf ook prima gevonden."

MPV Gallery diende bij de rechter een schadevergoeding van ruim twee ton in, maar die werd door de rechtbank van Breda donderdag niet toegekend. Volgens de rechtbank kwam de vordering veel te laat binnen, pas een dag van tevoren. Ook werden er tijdens de zitting nog bijlagen toegevoegd. Hierdoor had de advocaat van verdachte S. geen tijd om alles goed te bestuderen. De rechtbank vond daarnaast dat er nog veel onduidelijk was over de schade-eis.

"De hele situatie heeft zoveel emotie bij mij en mijn gezin opgeroepen."