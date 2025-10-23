Aangifte provincie en gemeente Tilburg na lek rond benoeming burgemeester

De provincie gaat aangifte doen na het lek rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester van Tilburg. Dat laat ze donderdag weten aan Omroep Brabant. Door het lek richting het Brabants Dagblad, waarin Esmah Lahlah genoemd werd, wordt de nieuwe burgemeester donderdagavond vervroegd bekendgemaakt.

"Lekken uit de procedure rondom de benoeming van een burgemeester is strafbaar", zegt Ina Adema, de commissaris van de Koning. "Het is het schenden van een ambtsgeheim en daarmee een misdrijf." Adema gaat samen met de gemeente Tilburg aangifte doen van het lek. Ze noemt het 'moreel verwerpelijk' omdat het de betrokken personen kan schaden.

Lahlah, de nummer twee op de lijst van GroenLinks-PvdA, solliciteerde in juli al tijdens de verkiezingscampagne naar het burgemeesterschap van Tilburg. Zij was hier van 2018 tot 2023 wethouder en kreeg landelijk bekendheid toen ze een maand lang probeerde rond te komen van een bijstandsuitkering.

Spoedoverleg

De opvolger van burgemeester Weterings zou op 30 oktober bekend worden gemaakt. Met het versnellen van de voordracht moet voorkomen worden dat de benoemingsprocedure verstoord wordt door namen die vroegtijdig bekend worden. Lahlah word in ieder geval niet de nieuwe burgemeester van Tilburg

Zeventien kandidaten waren in de race voor het burgermeesterschap, negen mannen en acht vrouwen. De nieuwe burgemeester wordt beëdigd op 21 januari 2026 in het Tilburgse Stadshuis.