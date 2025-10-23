Bijna een derde van de 'Beethoven-woningen' staat op de tocht
Project Beethoven is bedacht om de Brainport-regio een flinke impuls te geven en bedrijven als ASML in Nederland te houden. In totaal wordt hiervoor 2,5 miljard euro in de regio Eindhoven gestoken. Onderdeel van het project is de bouw van 17.000 extra woningen.
Maar de bouw van 5100 van die woningen dreigt nu niet door te kunnen gaan. Uit het onderzoek van de provincie blijkt namelijk dat woningcorporaties niet voldoende kunnen investeren. Als de woningen er niet komen, betekent dat een aderlating van 30 procent op het aantal nieuw te bouwen woningen binnen het project.
Mogelijke oplossingen
Om de woningcorporaties te helpen, zouden ze bijvoorbeeld vrijgesteld kunnen worden van de vennootschapsbelasting en andere belastingregels, zo schrijven de provincies in een gezamenlijk rapport over knelpunten in de woningbouw. Ook zou het kunnen helpen als gemeenten zelf grond opkopen en beschikbaar stellen. Daarnaast zouden de corporaties ook voor de bouw van huizen in de middenhuur gunstige leningen af moeten kunnen sluiten.
In september kwam de Metropoolregio Eindhoven, een samenwerking tussen 21 gemeenten in de regio, nog met een subsidie om de bouw van de 17.000 woningen te bespoedigen. Daarvoor werd 245 miljoen uitgetrokken.
Enorme uitbreiding
De Brainportregio staat aan de vooravond van een enorme verandering. Wereldspeler ASML wil uitbreiden in Eindhoven en daarvoor moet binnen een halfjaar de eerste schop de grond in. Ook toeleveranciers van de chipmachinefabrikant in de regio nemen dan veel personeel extra aan. De regio groeit daardoor tot 2040 naar verwachting met 150.000 inwoners, tot in totaal 950.000 inwoners.
In totaal werd er al bijna 4,5 miljard euro in de regio geïnvesteerd. Een deel daarvan komt uit de zogeheten Beethovendeal. Allemaal om grote techbedrijven als ASML hier te houden en het dagelijks leven van de mensen in de Brainportregio aangenaam te houden.