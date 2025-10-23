Bijna een derde van de 'Beethoven-woningen' staat op de tocht

De bouw van 5100 van de 17.000 geplande woningen die onderdeel zijn van het zogenoemde Beethoven-project, dat de Brainportregio een impuls moet geven, gaat mogelijk niet door. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie naar knelpunten in de woningbouw. De Beethoven-woningen kunnen mogelijk niet gebouwd worden, omdat woningcorporaties niet in staat zijn om voldoende te investeren.

Project Beethoven is bedacht om de Brainport-regio een flinke impuls te geven en bedrijven als ASML in Nederland te houden. In totaal wordt hiervoor 2,5 miljard euro in de regio Eindhoven gestoken. Onderdeel van het project is de bouw van 17.000 extra woningen.

Maar de bouw van 5100 van die woningen dreigt nu niet door te kunnen gaan. Uit het onderzoek van de provincie blijkt namelijk dat woningcorporaties niet voldoende kunnen investeren. Als de woningen er niet komen, betekent dat een aderlating van 30 procent op het aantal nieuw te bouwen woningen binnen het project.

Mogelijke oplossingen

Om de woningcorporaties te helpen, zouden ze bijvoorbeeld vrijgesteld kunnen worden van de vennootschapsbelasting en andere belastingregels, zo schrijven de provincies in een gezamenlijk rapport over knelpunten in de woningbouw. Ook zou het kunnen helpen als gemeenten zelf grond opkopen en beschikbaar stellen. Daarnaast zouden de corporaties ook voor de bouw van huizen in de middenhuur gunstige leningen af moeten kunnen sluiten.

In september kwam de Metropoolregio Eindhoven, een samenwerking tussen 21 gemeenten in de regio, nog met een subsidie om de bouw van de 17.000 woningen te bespoedigen. Daarvoor werd 245 miljoen uitgetrokken.