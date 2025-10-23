Bakkerij waarschuwt voor mogelijke stukjes plastic in suikerwafel

Lotus Bakeries waarschuwt dat er mogelijk stukjes plastic zitten in de Echte Enkhuizer suikerwafel. De wafels worden uit voorzorg teruggeroepen, meldt de fabrikant uit Geldrop.

Het gaat om de wafels met de uiterste houdbaarheidsdata 16 december 2025 en 25 december 2025. Mensen die het product in huis hebben, wordt gevraagd het niet te eten en het terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug.

Ook in verschillende varianten van de Suzy Luikse Wafel en in de uitdeelverpakking Favourite Moments van Lotus Bakeries zitten mogelijk stukjes plastic. Voor de wafels geldt dat klanten verpakkingen met de houdbaarheidsdata 12, 17, 25, 26, 29 en 30 december 2025 en 1 januari 2026 terug kunnen brengen naar de winkel. Voor Favourite Moments gaat het om de kartonnen verpakking met 21 stuks en houdbaarheidsdata 9 en 16 december 2025.



De teruggeroepen lekkernijen worden volgens de fabrikant 'via verschillende verkooppunten' verkocht.