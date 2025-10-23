Advertentie
Treinen rijden weer op de hogesnelheidslijn bij Breda
Vandaag om 17:57 • Aangepast vandaag om 19:50
Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden de treinen weer op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda. Eerder donderdag werd het treinverkeer op dat traject gestaakt om de harde wind, die veroorzaakt werd door storm Benjamin. Door die problemen moesten treinen omgeleid worden.
Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe reden er om die reden minder sprinters en tussen Roosendaal en Vlissingen minder intercity's. Ook op die trajecten rijdt al het treinverkeer weer.
