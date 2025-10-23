Navigatie overslaan

Treinen rijden weer op de hogesnelheidslijn bij Breda

Vandaag om 17:57 • Aangepast vandaag om 19:50
Archieffoto: Karin Kamp.
Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden de treinen weer op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda. Eerder donderdag werd het treinverkeer op dat traject gestaakt om de harde wind, die veroorzaakt werd door storm Benjamin. Door die problemen moesten treinen omgeleid worden.
Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe reden er om die reden minder sprinters en tussen Roosendaal en Vlissingen minder intercity's. Ook op die trajecten rijdt al het treinverkeer weer.

