Aanhoudend pestprobleem en historisch WK-goud: dit gebeurde vandaag

Van een aanhoudend pestprobleem op een Helmondse school tot historisch WK-goud voor een baanrenster: dit zijn de vijf artikelen die je maandag gelezen moet hebben.

Een 13-jarig meisje wordt al maanden gepest op het Delta vmbo in Helmond, dezelfde school waar eerder dit jaar de 14-jarige Nina een einde aan haar leven maakte vanwege pesten. Ondanks ingrijpen van school en politie blijven de pesterijen doorgaan, ook buiten schooltijd. De pesters maken bovendien video's van mishandelingen die ze verspreiden op sociale media. Hier lees je het hele verhaal:

Brabantse Ajax-fans hebben het zwaar na de 5-1 nederlaag tegen Chelsea, terwijl PSV-fans juichen na de 6-2 zege op Napoli. Enkele Ajax-supporters uit Brabant delen hun ervaringen via een podcast genaamd 'Brabantse Godenzonen'. Hier lees je meer:

De Nederlandse baansprintsters, met de Brabantse Hetty van de Wouw, hebben voor het eerst in de geschiedenis goud gewonnen op de teamsprint tijdens het WK baanwielrennen in Chili. Het team versloeg in de finale de Britse vrouwen. Check het hier:

Het filmen van pestgedrag en mishandelingen door jongeren dient volgens Stichting Stop Pesten Nu als machtsvertoon en waarschuwing naar anderen. Omstanders filmen vaak om zelf niet het doelwit te worden. De stichting pleit voor duidelijkere sancties en reflectie door pesters. Lees hier de analyse:

