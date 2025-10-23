Franky en Coen verliezen beste vrienden bij droneaanval: 'Deelden alles'
Het duo is deel van The Holland House, een shelter in de Oekraïense stad Dnipro waar ze humanitaire hulp verlenen. Vanuit Nederland rijden ze regelmatig met bussen vol goederen richting het oorlogsgebied, waar ze onder meer friet en snacks uitdelen aan burgers en militairen. “We doen dit omdat het nodig is”, zegt Franky. “Niet voor waardering, maar omdat mensen daar hulp nodig hebben.”
Donderdagochtend kreeg Franky het onvoorstelbare telefoontje van Alexander, vader van Ghenja en directeur van The Holland House. “Hij belde in totale paniek. Eerst dacht ik dat er iets was gebeurd in de shelter. Maar toen hoorde ik dat een Russische Lancet-drone hun auto had geraakt. Het was een bewuste aanval, voor 99 procent zeker. Die drone wordt van afstand bestuurd, met een camera. Ze hebben hun auto uitgekozen.”
"Ze waren er altijd bij."
De klap is enorm. Alyona en Ghenja waren niet alleen collega’s, maar ook familie voor het Brabantse duo. “We werkten elke dag met hen samen bij The Holland House. Of we nu friet bakten of mensen evacueerden, ze waren er altijd bij."
Alyona was een beroemde Oekraïense journalist. "Ze had zelfs een medaille gekregen van president Zelensky. En Ghenja filmde bijna al onze beelden in Oekraïne. We deelden alles met hen. Zware momenten, maar ook mooie.”
"We moeten daar nu gewoon zijn."
Toch besluiten Franky en Coen om niet op te geven. “We gaan vrijdagochtend al richting Oekraïne", zegt de Helmonder. “We zouden eigenlijk volgende week pas vertrekken, maar we moeten daar nu gewoon zijn. Hoe we het precies gaan doen, weten we nog niet. Maar we stoppen niet. We moeten doorgaan, voor hen.”
Dat doorzettingsvermogen komt voort uit woede, verdriet en liefde voor het land. “Wat Rusland doet, is niets nieuws. Wij zien het elke dag: burgers, hulpverleners, journalisten zijn allemaal doelwit. Ze proberen mensen kapot te maken.”
Hij hoopt dat mensen in Nederland beseffen dat we hier ongelooflijk veel geluk hebben. "De oorlog kan zomaar naar hier komen, als we niet oppassen. Europa moet sterk zijn. Als je dingen voorlief neemt, betaal je soms de ultieme prijs."