Explosief uit Tweede Wereldoorlog gevonden en tot ontploffing gebracht

Vandaag om 19:20 • Aangepast vandaag om 19:52
Still uit de video (foto: Politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden).
Een artilleriegranaat uit de Tweede Wereldoorlog is donderdagochtend tot ontploffing gebracht op de Grote Cirkel in Reusel. Het explosief werd gevonden bij het rooien van aardappelen en was de hele rooimachine al in geweest voordat hij gevonden werd.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat van 25 pond, zo'n 11,3 kilo, meegenomen en gecontroleerd laten ontploffen, Dat meldt de lokale politie op sociale media.

