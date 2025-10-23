Explosief uit Tweede Wereldoorlog gevonden en tot ontploffing gebracht

Een artilleriegranaat uit de Tweede Wereldoorlog is donderdagochtend tot ontploffing gebracht op de Grote Cirkel in Reusel. Het explosief werd gevonden bij het rooien van aardappelen en was de hele rooimachine al in geweest voordat hij gevonden werd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat van 25 pond, zo'n 11,3 kilo, meegenomen en gecontroleerd laten ontploffen, Dat meldt de lokale politie op sociale media.